'Ecclesia' del domingo, 2 de noviembre de 2025
00:00
Redacción Religión
Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Temas relacionados
"El lunes 3 de noviembre, Álvaro García Ortiz, se sienta en el banquillo del Tribunal Supremo y sigue siendo fiscal general"
Ángel Expósito
Lo último
Visto en ABC
Dabiz Muñoz desvela la receta de la merienda que siempre le llevaba su madre al colegio: un sándwich con estos tres ingredientes
El cuatro estrellas Michelin ha dejado de lado sus innovadoras propuestas gastronómicas para compartir cuál era la merienda de su infancia, una bocadillo que recuerda con mucho cariño.
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño