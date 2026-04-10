'Ecclesia' del domingo, 12 de abril de 2026
00:00
Redacción Religión
Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Temas relacionados
"El dolor y la angustia de esta guerra encontraron ayer un portavoz excepcional en León XIV: ¡Basta de idolatría y del dinero! La verdadera fuerza se manifiesta en el servicio a la vida"
Cristina L. Schlichting
Lo último
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño