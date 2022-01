Mariana, la niña con síndrome de Down que ha brillado desfilando en Sevilla: "Decía que era una princesa"

Mariana de Ugarte es la madre de 'Marianita' y Jaime, dos niños con síndrome de Down que, gracias a su cuenta de Instagram, ha conseguido dar visibilidad a algo que debería ser normal. En los últimos días su hija desfiló en una pasarela en Sevilla y le llovieron los aplausos. Un vídeo que en redes sociales se ha vuelto viral.

Mariana ha hablado con Álvaro De Juana en el programa de TRECE, 'Ecclesia', para contar todo lo que sucedió en esa pasarela en Sevilla: “Llevamos viviendo en Sevilla apenas un año y una amiga me avisó para decirme que su hija Lola iba a desfilar para la marca de moda flamenca que se llama 'No te lo Digo' , y me animó a participar porque sabe que siempre estoy muy activa en todo lo que pueda dar visibilidad a la síndrome de Down”.

La madre de 'Marianita' no lo dudó un segundo y “fuimos un día a probar diferentes vestidos, para ensayar las dos juntas el pase de modelos en la pasarela de 'We Love Flamenco' y la verdad fue una maravilla sobre todo por el hecho de que Pilar, la diseñadora, quisiera contar con ella”. Para Mariana de Ugarte “esto ayuda muchísimo a la visibilidad de la síndrome de Down, normaliza mucho, y se demuestra que las personas con síndrome de Down pueden hacer lo mismo que hacen otras personas. Y no solamente que lo hiciera igual sino que lo hizo muy, muy bien. Estaba muy emocionada”.

La niña, según la mamá “estaba muy contenta, solo verse así vestida y decía que era una princesa. Le costó un poco al principio, tuve que animarla y salir al principio con ella pero una vez salió a la pasarela lo hizo perfectamente”.

Vivir con dos niños con síndrome de Down puede ser algo complicado para cualquier familia y Mariana asegura que “lógicamente tienes momentos más complicados, necesitan una mayor entrega sobre todo con todas las terapias y revisiones medicas que tienen que hacer”. Sin embargo, “sin ninguna duda es la vida de cualquier otra familia también, somos unos padres que aman sus hijos con locura, que estamos dispuestos a hacer lo que haga falta con ellos, disfrutamos muchísimos con ellos, nos lo pasamos en grande y sin ninguna duda son nuestro mayor logro. Hay muchos tipos de familias diferentes pero todos iguales de felices e igualmente válidas”, dice Mariana.

La cuenta de Instagram de Mariana nació cuando tuvo el segundo hijo, Jaime: “Lógicamente cuando vamos por la calle a la gente les llama un poco la atención que tengamos dos hijos con síndrome de Down y la gente me insistió para crear esta cuenta. Me animé a ello y nos ha dado muchas alegrías, principalmente cuando vemos que ayudamos a más familias, o madres que acaban de dar a luz niños con síndrome de Down. Si conseguimos cambiar un poco la mentalidad de algunas personas ya merece la pena”.

Según la madre de 'Marianita', “gracias a Dios a la sociedad creo que cada vez hay que pedirles menos, creo que están más abiertos a inclusión de las personas con discapacidad. Y a aquellos que aún están más reticentes, decirles que abran los ojos, que les den una oportunidad de demostrar que estas personas son igualmente válidas y aportan muchísimo a la sociedad”.

Sin embargo, a las autoridades “le pediría muchas cosas: ayudas económicas, mayores facilidades a ciertos servicios, sobre todo me gustaría reclamar que la vida de cualquier persona con discapacitada es igualmente válida que otras personas. Una oportunidad a vivir con plena dignidad y a desarrollar una vida feliz”.