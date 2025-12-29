'Ecclesia al día' del miércoles, 24 de diciembre de 2025 (Especial Papa León XIV)
00:00
Redacción Religión
Publicado el
1 min lectura
Temas relacionados
"Zelenski ya acepta un marco negociador muy definido, pero se niega a renunciar a territorio en el Donbás. Y ahí es donde va a estar la complicación para alcanzar la paz"
Sergio Barbosa
Lo último
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño