'Ecclesia al día' del miércoles, 11 de febrero de 2025
00:00
Inma Pradas
Madrid - Publicado el
1 min lectura
"Un gobierno que prioriza su imagen por encima del sufrimiento humano, se aleja de la gente a la que dice representar. Y esa es una crítica que no es solamente personal, es política y profundamente humana"
Pilar G. Muñiz
