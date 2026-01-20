'Ecclesia al día' del martes, 20 de enero de 2025
00:00
Redacción Religión
Publicado el
1 min lectura
Temas relacionados
Pilar García Muñiz, desde Córdoba: "La alegría, nos decía el Papa, nace de la gratitud del encuentro. Es sentir que nos dicen 'tú eres lo más importante para mí'"
Pilar G. Muñiz
Lo último
Visto en ABC
Pedro Ruiz alerta a Florentino Pérez de los ataques que recibe por la situación actual del Real Madrid
El escritor ha opinado sobre las pancartas contra el presidente del club blanco, que aparecieron un día antes de que la afición pidiera su dimisión en el Bernabéu
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño