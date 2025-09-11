No te pierdas 'Ecclesia al día' del 11 de septiembre de 2025, con Raquel Caldas
El programa de información sociorreligiosa de TRECE profundiza en temas de interés religioso, social y cultural, con entrevistas, reportajes y conexiones en directo
Redacción Religión
Publicado el
1 min lectura
'Ecclesia al Día' es el espacio informativo de TRECE que ofrece un completo repaso de la actualidad eclesial, litúrgica y pastoral tanto en España como en el Vaticano. Conducido por Raquel Caldas, el programa combina reportajes, entrevistas exclusivas y análisis de expertos para acercar a la audiencia los temas más relevantes de la Iglesia Católica: celebraciones litúrgicas, visitas pontificales, iniciativas sociales y acontecimientos históricos que marcan el rumbo del pontificado.
Es la ventana ideal para quienes buscan entender el impacto de la Iglesia en el mundo actual y mantenerse informados sobre sus principales desafíos y proyectos.
“Hoy se ha suspendido el pleno del Congreso para que los diputados catalanes puedan ir a la diada nacional, privilegio que no tienen los asturianos ni nadie”
Carlos Herrera
Lo último
Visto en ABC
Mercadona busca personal médico por toda España: sueldo anual de hasta 87.000 euros
La cadena de supermercados lanza ofertas de trabajo para facultativos en dieciséis puntos de la geografía nacional
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño