Fue de voluntaria a Ceuta y se enamoró de un migrante: "Pasar por el corazón todo lo vivido"

Llevamos varios días poniendo cifras al drama migratorio, pero aquí en COPE, además, les ponemos cara, nombre, y te contamos su historia. Esta es la de Ignace.

Ignace es un inmigrante de Camerún, que a través de su esposa, Remei Martínez Paredes, profesora y escritora, ha contado su testimonio en el libro 'Pies descalzos'.

Fotografía cedida por Remei Ignace en Camerún

En esta entrevista en el programa 'Mediodía COPE' presentado por Pilar Cisneros y Jorge Bustos, Remei ha compartido cómo fue su primer contacto con la realidad de la inmigración en Ceuta: "En ese momento ya llevaba varios años conociendo esta situación en Madrid a través de distintos proyectos de casas de acogida, pero vi un vídeo de una entrada masiva en Ceuta que removió algo muy profundo en mí". De hecho, este vídeo la llevó a unirse a un voluntariado en la ciudad: "No sé cómo explicarlo, a veces podemos sentir como Dios nos zarandea en los momentos más inesperados, a través del testimonio de otras personas, de encuentros, de experiencias... o, como en mi caso, a través de una noticia".

Durante su tiempo en Ceuta, Remei conoció a Ignace, que había llegado desde Camerún tras un largo y peligroso viaje: "Nos conocimos en una experiencia tan intensa, fue durante una Pascua, conmemorando la muerte y resurrección de Jesús. Ignace ya llevaba dos meses en Ceuta y estaba aprendiendo español en la asociación donde yo colaboraba. Él fue voluntario para recibir a los que llegábamos de la península. Al volver yo a Madrid, seguimos en contacto, y cuando le enviaron a Madrid ocho meses después, nuestra relación se afianzó”.

En este sentido, ha señalado que “muchas veces vivimos pensando que unos están para salvar y otros solo para ser salvados. Nada más lejos de la verdad: muchas veces son ellos, los inmigrantes, quienes nos salvan a nosotros, quienes nos curan de heridas internas como el egoísmo o la falta de gratitud".

El libro 'Pies descalzos' está basado en hechos reales y narra las duras experiencias que Ignace vivió durante su viaje a Europa. Remei reveló que, aunque todo lo narrado en el libro es real, los nombres de los personajes han sido cambiados para proteger su privacidad. "Resulta impensable que hoy en día existan realidades tan sufrientes y que muchos de nosotros no nos enteremos. Hay historias que hemos preferido no contar, porque todavía le duelen a Ignace, incluso después de todos estos años".

Sobre el proceso de escritura, Remei añadió: "Conocía su historia, pero necesitaba ordenarla, entender no sólo lo que hizo, sino cómo se sintió en cada momento. Ha sido un proceso de horas de búsqueda, de recorrer mapas, de pasar por el corazón todo lo vivido. Para Ignace ha sido especialmente duro, hay cosas que él habría preferido olvidar, pero que al fin y al cabo forman parte de su vida. Aunque ha sido difícil, creemos que ha merecido la pena. De alguna manera, también ha sido terapéutico para los dos, y a mí personalmente me ha ayudado muchísimo a rezar mientras lo escribía".

La fe y el agradecimiento son elementos esenciales en la vida de Ignace y en la de muchos migrantes, según Remei: "Me siento afortunada de haber aprendido de personas que tienen una fe incondicional, que es el motor que les impulsa a seguir adelante en los momentos más difíciles. Me he dado cuenta de que mi fe, muchas veces, tiene condiciones o está demasiado vinculada a lo material, lo cual no me permite poner mi vida en manos de Dios como ellos lo hacen". Y ha añadido que "el libro es una invitación a agradecer no solo las cosas buenas que tenemos, que son muchas, sino también a dar un paso más allá y compartir todo el bien que hemos recibido, por suerte o simplemente por haber nacido en un lugar con más oportunidades".

Fotografía cedida por Remei Libro 'Pies descalzos'

Finalmente, Remei ha reflexionado sobre cómo el constante flujo de noticias y cifras sobre la inmigración puede deshumanizar estas experiencias: "Nos hemos acostumbrado a las cifras y números, y eso hace que ya no sintamos el dolor detrás de cada historia. Creo que es esencial poner rostro, nombre e historia a cada persona que emprende estos viajes tan peligrosos. Cada uno de ellos tiene una familia que les espera, una madre que reza, un hijo que les echa de menos. Desde que fui la primera vez a Ceuta, le pido a Dios que mi corazón no se acostumbre al dolor de los otros".

Además, Remei e Ignace han creado la asociación IDJONG, que ayuda directamente a Camerún con proyectos de agua potable y educación y los beneficios del libro se van a destinar a construir una capilla en Yaoundé, capital del país.