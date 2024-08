El obispo de Canarias anima al Gobierno a “tomarse en serio el drama migratorio” y a sentarse con las comunidades autónomas

La entrevista con el obispo de Canarias, Mons. José Mazuelos, en La Linterna de la Iglesia, se produce en la misma semana en la que el Papa Francisco ha dirigido su mirada a la crisis migratoria que atraviesa el mediterráneo durante la audiencia general de este miércoles. Sobre sus palabras Mons. Mazuelos ha apuntado que son "una llamada de atención, nos invitan a luchar por la dignidad de todas estas personas".

El obispo de Canarias ha señalado que "todos tienen una dignidad que no puede ser pisoteada. No hay persona ilegal, no hay persona indigna". Y ha insistido en que "tenemos que llegar a acuerdos, hay que actuar".

Además, ha criticado que la Administración no deje actuar a Cáritas en la primera acogida a los migrantes que llegan a las costas: "¿Qué tienen que ocultar?". También ha animado al Gobierno a "tomárselo en serio y sentarse con las comunidades autónomas".