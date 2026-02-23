CLASSICS
'El puente sobre el río Kwai', David Lean (1957)
00:00
Redacción TRECE
Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), un grupo de prisioneros británicos son obligados por los japoneses a construir un puente. Los oficiales, capitaneados por su flemático coronel, se opondrán a toda orden que viole la Convención de Ginebra sobre los derechos y las condiciones de vida de los prisioneros de guerra.
Contenidos relacionados
- Disfruta del coloquio sobre "French Connection" de William Friedkin en 'Classics, camino a los Oscar'
- Disfruta del coloquio sobre "Patton" de Franklin J. Schaffner en 'Classics, camino a los Oscar'
- Disfruta del coloquio sobre "Por quién doblan las campanas" de Sam Wood en 'Classics, camino a los Oscar'
- Disfruta del coloquio sobre "My Fair Lady" de George Cukor en 'Classics, camino a los Oscar'
- Disfruta del coloquio sobre "La reina de África" de John Huston en 'Classics, camino a los Oscar'
Temas relacionados
"Sánchez quiere ser el Rey de España, plantear el debate de los problemas de la monarquía constitucional"
Ángel Expósito
Lo último
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño