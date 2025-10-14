'Motín a bordo', Roger Donaldson (1984)

En 1787, la Bounty, una fragata de la armada británica se hizo a la mar. El objetivo de su capitán, el Coronel William Bligh (Hopkins), era circunnavegar la Tierra siguiendo la ruta del Cabo de Hornos. Después de un larguísimo viaje (3.500 millas marinas), lleno de penalidades y peligros, el severo capitán accedió a que la tripulación descansara en una remota y paradisíaca isla, aunque quizá durante demasiado tiempo; porque, cuando ordenó reanudar el viaje, la indisciplina de la marinería era ya incontrolable. En esas circunstancias el segundo de a bordo (Mel Gibson) decidió encabezar un motín contando con el apoyo de la mayor parte de la tripulación. Basada en hechos históricos.