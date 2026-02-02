CLASSICS
'Por quién doblan las campanas', Sam Wood (1943)
Redacción TRECE
Publicado el - Actualizado
1 min lectura
El estadounidense Robert Jordan (Gary Cooper), alias "El inglés", lucha en la guerra Civil Española (1936-1939) dentro de la Brigada Lincoln. Es un experto en acciones especiales detrás de las líneas enemigas: ha volado trenes, redes eléctricas, depósitos de armas. En vísperas de una gran ofensiva, el mando republicano le encarga la destrucción de un puente, la principal arteria logística del ejército de Franco. María (Ingrid Bergman), una joven salvada del pelotón de ejecución, y Pilar, la esposa de Pablo, un hombre rudo y testarudo, participarán en la operación y mantendrán el espíritu de lucha hasta el final de la contienda.
Contenidos relacionados
- Disfruta del coloquio sobre "My Fair Lady" de George Cukor en 'Classics, camino a los Oscar'
- Disfruta del coloquio sobre "La reina de África" de John Huston en 'Classics, camino a los Oscar'
- Disfruta de nuevo del coloquio sobre "El diablo sobre ruedas" de Steven Spielberg en 'Classics'
- Disfruta de nuevo del coloquio sobre "Fort Apache" de John Ford en 'Classics'
- Disfruta de nuevo del coloquio sobre "La leyenda del indomable" de Stuart Rosenberg en 'Classics'
Temas relacionados
"El Gobierno vasco concede la semilibertad a Txeroki... Ahora se entiende mucho mejor el porqué de las transferencias"
Ángel Expósito
Lo último
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño