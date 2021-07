TRECE emite este sábado la Santa Misa de toma de posesión del obispo de Bilbao

El papa Francisco ha nombrado a Monseñor Joseba Segura nuevo obispo de Bilbao y la diócesis de la capital vizcaína se prepara para recibirlo con gran alegría.

Con este motivo, y para hacer partícipe de la ceremonia a los espectadores de la cadena del inicio de su ministerio episcopal, TRECE emite en directo, a partir de las 11.00h, la Santa Misa desde la catedral de Santiago Apóstol de Bilbao.

La cita, en la que está prevista que acudan un total de 26 obispos, arzobispos y cardenales, contará con la presencia del nuncio apostólico en España, Bernardito Auza, además de con los cardenales Ricardo Blázquez, Juan José Omella y Carlos Osoro.

El nuevo obispo de Bilbao sustituye en el cargo a Don Mario Iceta, del que fuera su mano derecha, tras la marcha de este a Burgos el pasado mes de octubre. Monseñor Joseba Segura, hasta ahora obispo auxiliar en la diócesis de Bilbao, ha estado entregado durante años a labores de misionero en América Latina, y desde 2020 pertenece a la Comisión Episcopal de Misiones de la Conferencia Episcopal Española.

Tras conocer su nuevo cargo, Mons. Segura ha querido “dar gracias a Dios, por darme tantos encuentros y experiencias”, que a partir de ahora le servirán para su nueva función. Además, espera que “sea una buena noticia, no para mí, sino para esta comunidad de fe a la que siempre he pertenecido y que ahora me recibe como obispo”.

La emisión de la Santa Misa se podrá seguir en directo a través de TRECE y de trecetv.es, donde además se recogerá el resumen de los mejores momentos de la Eucaristía.