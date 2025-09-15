Todo lo que no te puedes perder en la nueva temporada de TRECE: estrenos, clásicos y análisis

TRECE inicia este lunes 15 de septiembre su nueva temporada con una programación diseñada para acompañar a los espectadores durante toda la semana, combinando información, contenidos socioreligiosos, cine y entretenimiento para todos los públicos.

Mañanas de información y programas socioreligiosos

De lunes a viernes, Raquel Caldas conducirá Ecclesia Al Día, ofreciendo la mejor información socioreligiosa. Los domingos, Álvaro Sáez continuará con Ecclesia, recogiendo el testigo de la información socioreligiosa de la cadena.

Los sábados regresa Un lugar en la tierra, con Fidel, un sacerdote carismático que recorre las diócesis españolas para descubrir la riqueza histórica, artística y espiritual de la Iglesia. Acompañado por expertos en arte sacro, historiadores y testimonios locales, Fidel muestra la belleza arquitectónica de catedrales e iglesias y las historias humanas que las mantienen vivas.

Tardes de cine y series

El cine sigue siendo un punto fuerte de TRECE en las tardes de la TDT, con sesiones dobles y los mejores westerns. A partir de la tarde-noche, los espectadores podrán disfrutar de un nuevo espacio: Tu Cine, mientras que los viernes a las 22:00 vuelve Classics, presentado por Jerónimo José Martín y Juan Orellana, junto a un invitado especial. Classics ofrece cada semana análisis y comentarios de los grandes clásicos del cine, consolidándose como un espacio de referencia para los amantes del séptimo arte.

En la franja de series, de lunes a viernes a las 13:30, TRECE estrenará A Un Paso Del Cielo, protagonizada por Terence Hill, una historia de drama y aventuras que se suma a la oferta de entretenimiento de la cadena.

Información y actualidad a diario

De lunes a viernes, a las 14:30 y 20:30, Pilar García de la Granja y Ángel Expósito ofrecerán la última hora de la actualidad en TRECE y COPE es noticia.

El Cascabel, el prime time informativo

De lunes a jueves a las 22:00, TRECE mantiene El Cascabel, programa líder de información nocturna en la TDT, con José Luis Pérez al frente. La nueva temporada incorpora entrevistas, reportajes, exclusivas y conexiones en directo que cubrirán política, sociedad, economía y cultura.

Antonio Jiménez continuará con su espacio diario de opinión, mientras que Ana Samboal aportará análisis en los principales debates. Entre los colaboradores se destacan las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez, junto a habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, quienes ofrecerán perspectivas diversas sobre la actualidad.

Deportes

Al concluir El Cascabel, a medianoche, Juanma Castaño y su equipo de El Partidazo de COPE cerrarán la jornada informativa con lo más destacado del deporte.

Con esta programación, TRECE refuerza su apuesta por contenidos variados y de calidad, combinando información, cine, series y programas socioreligiosos para toda la familia.