‘El Cascabel’ arranca nueva temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente.

Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.

Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada.

A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.

"Haremos el programa pensando en quien está al otro lado de la pantalla. Queremos que ‘El Cascabel’ sea útil para el espectador y, entre tanto ruido, explicarle qué pasa, por qué y cómo le afecta. Que encuentre aquí las voces, las claves y los datos que necesita para su día a día, siempre de manera clara y directa", explica José Luis Pérez.

La nueva temporada traerá entrevistas con los protagonistas de la actualidad, reportajes, exclusivas y conexiones en directo que pondrán el foco en los ámbitos político, social, económico y cultural. Con el compromiso de seguir siendo una ventana abierta a la realidad nacional e internacional.