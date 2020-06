“Solidarios por un bien común” revela este viernes el problema de las adicciones en España

En España cada año aumenta el número de personas adictas al alcohol o las drogas, pero también crecen dependencias como las apuestas o la pornografía. Acoger, atender y ayudar a todos aquellos que sufren un problema de estas características es el objetivo de José Manuel Horcajo, párroco de San Ramón Nonato. Con él, y con Nacho, Claudio y Calixta conversa mañana viernes (21.30H) Pedro del Castillo en “Solidarios por un bien común” en TRECE.

Pobreza y familias desestructuradas son algunas de las características de los vecinos de Puente de Vallecas, Madrid. Hombres y mujeres que “buscan consuelo y lo más barato es el alcohol, de ahí pasan a otras sustancias”, afirma el sacerdote José Manuel Horcajo. En España, la edad de inicio en el consumo de alcohol es 15 años, a los 16-17 comienza el consumo de cannabis y a los 19 dan el salto a los alucinógenos.

A través de 40 proyectos, la parroquia San Ramón Nonato ofrece atención social, familiar y espiritual. “Va todo unido – explica José Manuel- porque hasta que no se les devuelve la confianza en sí mismos, el ánimo y la dignidad no se puede hacer nada, y eso se hace por la vía espiritual”. Para atender estas iniciativas, la parroquia cuenta con una red de 350 voluntarios. El religioso explica que, para las personas con adicciones, “la mejor terapia es ayudar a los demás. Algunas de las personas que vienen al comedor tienen problemas con el alcohol o drogas, y poco a poco van hablando. Se crea un vínculo con la comunidad, es como una familia y eso es lo que les hace tirar para adelante y preferir lo que construye a lo que les destruye”. José Manuel afirma que se convierten en “apóstoles de los demás” y tiene claro que “la mejor atención social es el amor y el cariño, y la mejor atención espiritual es el amor de Jesucristo”.

Junto al testimonio del sacerdote, en “Solidarios por un bien común” escucharemos las palabras de quienes están al otro lado, como Claudio. Con 51 años, cuenta que empezó en el mundo de la droga al trabajar de noche. Del consumo pasó al narcotráfico internacional, “pasé cinco años en la cárcel. Durante las noches, tenía tiempo para pensar, no me podía engañar a mi mismo, quería cambiar”. Ahora Claudio es voluntario de la parroquia, “me ha enseñado tolerancia y que tú no eres el centro del mundo como te crees cuando estás inmerso en la droga. Si Dios no quiso que dejara este mundo en aquel momento, será porque tenía que hacer algo por los demás”.

Nacho comenzó a beber para vencer su timidez. Después, todo cambió, “me tomaba una y no podía parar, el alcohol me tenía atrapado y me costó la relación con mi mujer y mis hijos”. Todo dio un giro cuando llegó a Alcohólicos Anónimos. “Ahora llevo 20 años sobrio, pero todos los días le pido a la Virgen no beber”.

Calixta llegó a España con 17 años, después de haber sufrido dos violaciones en el entorno de su familia. “Cuando todo te sobrepasa, el alcohol te ayuda a tirar hacia delante, pero lo complicado llegó cuando lo necesitaba para caminar”. Tras el alcohol, llegaron las drogas. “Acudir a la parroquia me dio dignidad, algo que no había sentido en toda mi vida, y empecé a perdonar”.

Testimonios como el de Nacho, Calixta o Claudio te esperan este viernes a las 21.30H en una nueva entrega de “Solidarios por un bien común” en TRECE.