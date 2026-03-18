La Semana Santa de Lucena: tradición, arte y la singularidad de la santería

La Semana Santa de Lucena sienta sus pilares en una añeja tradición cofrade, que se remonta a los inicios del siglo XVI. Las cofradías de la Santa Veracruz, Nuestra Señora de la Soledad o la Franciscana de Pasión, abrieron el camino que pronto siguió, antes de que acabara ese siglo, la cofradía de Jesús Nazareno, la devoción pasionista más arraigada de Lucena.

Desde aquellas primeras manifestaciones cofradieras, el acervo imaginero de la Semana Santa de Lucena ha ido engrandeciéndose. Este rico patrimonio cofrade de Lucena radica no solo en el valor artístico de la imaginaría, sino también del conjunto de tronos, candelerías, palios y otros elementos usados en los desfiles profesionales que trasciende también a las capillas, parroquias e iglesias, las más importantes con un estilo barroco muy característico de la subbética cordobesa.

La principal singularidad de la Semana Santa de Lucena es la santería, entendida como el modo peculiar de procesionar los tronos con imágenes. Santear puede definirse como el hecho de portar sobre el hombro el trono, de acuerdo con unas estrictas normas no escritas, de respeto y solemnidad que en sus últimas consecuencias la convierten en un logro de apreciables valores estéticos.

El santero realiza su función al rostro descubierto como parte de una cuadrilla o conjunto de santeros a las órdenes de un manijero, santero también al igual que sus compañeros. La santería se rodea de una serie de actos rituales públicos, en muchos casos que se convierten también en otro motivo de interés para la Semana Santa de Lucena, que este año intensifica su aspiración a convertirse en fiesta de interés turístico nacional a iniciativa del Ayuntamiento de Lucena y de la agrupación de cofradías de su Semana Santa.