Hoy en TRECE duelo de talento entre John Wayne y Lee Marvin en 'La Taberna del irlandés'

Hoy no te puedes perder en TRECE, a partir de las 15.00, “La taberna del Irlandés” una deliciosa comedia del extraordinario John Ford, el director número uno para muchos cinéfilos. La película ambientada de una isla al sur del Pacífico es el ejemplo perfecto de que con poco, si es de calidad, sale un producto inmejorable. Y es que John Wayne, Lee Marvin, están de matrícula. Tampoco se quedan atrás JacK Warden y Dorothy Lamour. Ford retrata con ironía el discurrir de la vida plácida de un par de amigos inseparables, retirados del ejército, en una pequeña isla de la Polinesia francesa. Ambos pasan el día en la taberna donde discuten, pelean y se liberan de la monotonía de la vida tropical. Pero su vida se altera cuando llega una estirada bostoniana que busca a su padre y que acabará contagiándose de la alegría de los amigos. Rodada en 1963, demuestra que una buena y sencilla historia se puede hacer con pocos recursos y obtener una película que no pasa de moda.

A las 17.00 cambiamos de ambiente para disfrutar de “Yankee Pasha” una película de difícil clasificación ya que mezcla el western, las aventuras exóticas orientales e incluso el mundo de los piratas. El director, Joseph Pevney, conocido también por su trabajo en series de televisión como “El Virginiano” o “Star Trek”, cuenta con dos bellezas explosivas de la época, Rhonda Fleming y Mamie Van Doren, y con el gran Lee J. Cobb. El argumento relata las aventuras de la prometida de un trampero que parte hacia Francia y es secuestrada por unos piratas, que la trasladan a Marruecos. El trampero viaja hasta el país para rescatarla,

Y cerramos la tarde con “El muchacho de Oklahoma”, del escarizado director Michael Curtiz por “Casablanca”. Para esta cinta, Curtiz cuenta con actores de la talla de Will RogersJr, Nancy Olson, Lon Chaney Jr, Anthont Caruso, Wallace Ford, o Celm Bevans, entre otros. Narra la historia de TomBrewster, un estudiante de leyes contrario al uso de las armas que llega a Bluerock, una pequeña población en la que acaba de ser nombrado alcalde el mayor Barney Turlock, dueño del saloon y conocido por abusar de su poder. Para controlar la ciudad a su antojo, el alcalde nombra sheriff a Tom, creyendo que siendo tan joven se dejará manejar. Pero no conseguirá su propósito; además, el joven tendrá que enfrentarse a un peligroso pistolero buscado en varios estados. No podía faltar una dosis de amor en el film y Tom conoce a la hermosa Katie Brannigan, hija del anterior sheriff, que murió en extrañas circunstancias. Ingredientes suficientes para no perderse “El muchacho de Oklahoma”