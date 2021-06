TRECE viaja al lugar donde se rodó “¡Bienvenido, Míster Marshall!” para celebrar el centenario de Berlanga

En TRECE estamos de celebración: es el centenario del nacimiento de Luis García Berlanga. Y por ello, la cadena emitirá, este domingo, a partir de las 14.45h, dos de sus películas más míticas, “El Verdugo” y “¡Bienvenido, Míster Marshall!”. Pero antes, hemos querido acercarnos a aquellos lugares de España que le sirvieron de inspiración. Como Guadalix de la Sierra, un municipio madrileño, en la cuenca del río Jarama, que fue el escenario de su película más popular, “¡Bienvenido, Míster Marshall!”.

Hasta allí se ha desplazado María Ruiz, copresentadora de ‘TRECE Al Día’, para vivir de cerca las sensaciones que experimentó el propio Berlanga. Paseando por sus calles se ha encontrado con Chencho, un hombre de la localidad que participó, con 16 años, en una pequeña escena de la película. Él mismo nos cuenta cómo sucedió: “Yo trabajaba aquí, con un tío, ayudando con el ganado y salí a ver lo que pasaba. Estaba mucha gente y estaban apuntando quién quería participar. Yo estaba parado y se acercó un hombre y me dio un papel”. Chencho conoció a Berlanga y lo recuerda con mucho cariño, destacando que no se separaba de su madre y Chencho, ni corto ni perezoso, se atrevió a dedicarle un piropo a la mujer: “Guapas he visto yo, pero como tú ninguna”. Nuestro amigo Chencho también se atrevió a recrear la escena que le tocó hacer en la película.

La que también se lanzó a recrear una escena fue María Ruiz. Subió hasta el balcón del ayuntamiento y desde ahí, sombrero puesto, interpretó uno de sus mejores papeles. Seguro que Berlanga hubiera visto en ella ese talento suficiente para formar parte de uno de sus clásicos.

¿Qué sería del cine español sin las películas de Berlanga? Él era un valenciano universal, que traspasaba fronteras con sus obras maestras, siendo pionero en crear un estilo único. En TRECE le rendimos homenaje, este domingo a las 14.45h, con la proyección de “El Verdugo” y “¡Bienvenido, Míster Marshall!”. Y recuerda que todos los domingos tienes una cita, por las tardes, en ¡VIVA EL CINE ESPAÑOL! de TRECE con lo mejor de nuestro cine nacional.