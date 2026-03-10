Tráfico incrementa los controles hasta el domingo con especial atención al uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha esta semana una [nueva campaña de vigilancia] que se extenderá hasta el próximo domingo. El objetivo es reforzar el [control del uso del cinturón de seguridad] y de los sistemas de retención infantil (SRI). Durante estos días, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, junto a las policías autonómicas y locales que se sumen, intensificarán su presencia en todo tipo de vías, tanto urbanas como interurbanas, prestando especial atención a todos los ocupantes del vehículo.

La campaña no se limitará a los controles a pie de carretera. La vigilancia se verá reforzada desde el aire con helicópteros y drones, además del uso de sistemas automatizados con cámaras en vías convencionales y de alta ocupación. Con este despliegue, la DGT peina las carreteras para detectar un mayor número de incumplimientos y lograr un alcance más amplio.

Un gesto que reduce la mortalidad

La DGT recuerda que el cinturón de seguridad y los SRI son dos de las herramientas más eficaces para evitar lesiones graves o mortales en caso de accidente. Según los datos disponibles, el uso del cinturón reduce el riesgo de fallecimiento a la mitad, alcanzando su máxima eficacia en los vuelcos, donde el descenso de la mortalidad puede llegar al 77%. En los recorridos urbanos, su uso reduce hasta cinco veces la probabilidad de resultar herido grave o fallecer.

Canva Cinturón de seguridad

En el caso de los menores, la correcta utilización de las sillitas homologadas es un factor crítico. Las cifras demuestran que nueve de cada diez lesiones infantiles graves o mortales se habrían evitado si los niños hubieran viajado con un sistema de sujeción adecuado a su talla y peso.

Más de 150 fallecidos sin cinturón

Los datos provisionales de 2025 en vías interurbanas revelan una cifra preocupante: 157 personas que viajaban en turismos y furgonetas fallecieron sin llevar puesto el cinturón de seguridad o el SRI en el momento del siniestro. Esta estadística subraya la magnitud del problema y justifica la combinación de controles presenciales y medios automatizados.

Quieres ser tú el próximo"

En el vídeo que acompaña a esta campaña, la DGT lanza una pregunta directa: “¿Quieres ser tú el próximo?”. La frase busca concienciar sobre el peligro real que supone no utilizar los sistemas de retención, ya que existen errores que pueden ser mortales o causar lesiones graves en caso de accidente. El objetivo es cambiar los hábitos de riesgo, especialmente en trayectos cortos y en los asientos traseros.

Una campaña similar realizada en marzo de 2025 ya puso de manifiesto la persistencia de estas conductas. En aquella ocasión, se controlaron 448.494 vehículos y se detectaron 6.409 ocupantes sin dispositivos de seguridad. En el ámbito urbano, las policías locales de 467 ayuntamientos tramitaron 3.712 denuncias tras controlar 198.696 vehículos.

Alamy Stock Photo Abrocharse el cinturón de seguridad del coche

Normativa y sanciones

La normativa española obliga a que los menores con una altura igual o inferior a 135 centímetros utilicen un SRI homologado y adecuado a su talla y peso, aunque se recomienda mantenerlo hasta los 150 centímetros. Los expertos insisten en la importancia de una correcta instalación de la sillita y un ajuste firme del arnés para garantizar su eficacia.

El incumplimiento de esta obligación tiene consecuencias nefastas que van más allá de la pérdida de puntos. La sanción por no utilizar el cinturón o el SRI, o hacerlo de forma incorrecta, asciende a 200 euros y conlleva la retirada de cuatro puntos del carnet para el conductor. La DGT aspira a que esta mayor percepción de control consolide el uso de estos sistemas en todo tipo de trayectos.