La DGT activa una nueva campaña del cinturón y la Guardia Civil avisa de los errores que pueden ser mortales: "Puede causarnos lesiones más graves en ese caso"

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha una nueva campaña de concienciación sobre el uso del cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil (SRI), que se desarrollará entre el 9 y el 15 de marzo. Durante estos días, la Guardia Civil aumentará la vigilancia, según ha explicado el segundo jefe del sector de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra, Alberto Carril. El objetivo es "inculcar la enorme eficacia de estos sistemas" y recordar que todos los ocupantes, "viajen delante o viajen detrás, tienen que utilizarlo".

El cinturón, un elemento que salva vidas

Alberto Carril ha destacado la importancia de llevar el cinturón "correctamente abrochado", ya que un mal uso no solo anula su protección, sino que "puede causarnos lesiones más graves". El agente ha recordado que la banda nunca debe ir debajo del brazo o por detrás de la espalda. En los asientos delanteros, su función es crucial para impedir que los ocupantes "salgan despedidos del habitáculo o impacten contra el parabrisas".

Puede causarnos lesiones más graves en ese caso" Alberto Carril Tráfico de la Guardia Civil de Navarra

Además, Carril subraya que el airbag y el cinturón están diseñados "para funcionar de forma complementaria", por lo que el airbag pierde su eficacia si no se utiliza el cinturón. Uno de los mayores peligros reside en los asientos traseros, ya que, en una colisión frontal, "existe una alta probabilidad de que un ocupante de los asientos de atrás salga proyectado hacia adelante y golpee al pasajero que viaja en el asiento delantero, pero que lo golpee mortalmente".

Sistemas de Retención Infantil

En lo que respecta a los sistemas de retención infantil (SRI), el agente ha hecho hincapié en que "es clave, fundamental, el ejemplo que demos". Ha señalado que los niños "no tienen capacidad de decisión" y su seguridad depende completamente de los adultos. Por ello, es "fundamental el buen ejemplo de los mayores, poniéndonos nosotros siempre el cinturón de seguridad antes de iniciar la marcha".

El uso de un SRI es obligatorio para niños con una altura inferior a 1,35 metros. Carril ha especificado que la silla "tiene que estar homologada, bien instalada, ser adecuada para la talla y el peso de cada niño". También ha recordado una precaución vital: "nunca se debe colocar el sistema de retención infantil en sentido contrario a la marcha si llevamos el airbag conectado".

Un choque a 50 kilómetros por hora es como caer desde un segundo piso" Alberto Carril Tráfico de la Guardia Civil de Navarra

Para ilustrar la violencia de un impacto, Carril ha aportado datos contundentes. En una frenada brusca, los ocupantes sin retención continúan desplazándose a la velocidad del vehículo. De hecho, "un choque a 50 kilómetros por hora es como caer desde un segundo piso", mientras que en una colisión frontal a 80 km/h o más sin cinturón, "el resultado suele ser de muerte o de lesiones muy graves".

Con la llegada de las Javieradas, la Guardia Civil de Navarra ha puesto en marcha un dispositivo de seguridad especial para garantizar el bienestar de los miles de peregrinos y conductores que se dirigirán al Castillo de Javier. El segundo jefe del sector de Tráfico, Alberto Carril, ha detallado las medidas y recomendaciones para este evento, que celebra su primera peregrinación este fin de semana y la segunda, de mayor afluencia, el próximo sábado 14.

Rutas diferenciadas para peregrinos y vehículos

El objetivo principal del dispositivo, según ha explicado Carril, es evitar que peatones y vehículos compartan la vía o lo hagan "lo menos posible". Para ello, se han establecido itinerarios recomendados distintos según el medio de transporte, una medida clave para la seguridad de todos los asistentes.

Los peregrinos que realicen el trayecto a pie deberán tomar la ruta hacia la localidad de Sangüesa por la carretera NA-127. Esta vía estará acondicionada para garantizar su seguridad durante la caminata.

Por su parte, los vehículos deberán seguir una ruta alternativa que va desde Liédena hasta Yesa, utilizando la carretera N-2420 y la NA-5410. También se podrá tomar la autovía A-21 para realizar el bypass hasta incorporarse a Yesa.

Consejos para una peregrinación segura

Desde el cuerpo de seguridad se pide a los conductores que "respeten rigurosamente la señalización". Alberto Carril ha subrayado que en la zona de la peregrinación se limitará la velocidad a 50 kilómetros por hora para "minimizar los riesgos de que se produzcan accidentes y atropellos".

Respeten rigurosamente la señalización"

En cuanto a los peregrinos, se les recuerda la importancia de seguir en todo momento las indicaciones de la señalización del itinerario. Es fundamental circular siempre por el arcén izquierdo y "sin formar pelotones que puedan invadir los carriles de la vía".

Además, se recomienda no cruzar la vía innecesariamente y, si es preciso hacerlo, tomar las debidas precauciones. Para aquellos que caminen de noche, al amanecer o en condiciones de niebla, es vital usar prendas reflectantes y llevar una linterna "para ver y, sobre todo, lo más importante, para hacernos ver, para ser vistos".

Estamos a disposición de todos los participantes en nuestro teléfono de emergencias, el 0 62"

Finalmente, Carril ha recordado que la Guardia Civil está al servicio de los ciudadanos. "Estamos a disposición de todos los participantes en nuestro teléfono de emergencias, el 0 62", ha señalado, añadiendo que también pueden solicitar ayuda a través de la aplicación del cuerpo. También es importante llevar el móvil con batería suficiente para usar el GPS o pedir auxilio si fuera necesario.