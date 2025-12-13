Un motorista se topa con una escena inesperada en plena curva y las redes arden debatiendo quién tiene la culpa: "Que haya gente diciendo esto es para hacérselo mirar"

Un simple paseo en moto por una carretera secundaria estuvo a punto de convertirse en tragedia. Así lo muestra un vídeo publicado por la cuenta @dashcams.es, conocida por compartir grabaciones reales captadas por cámaras instaladas en vehículos para documentar incidentes en la vía. En esta ocasión, las imágenes han encendido un intenso debate en redes sociales.

La escena es tan rápida como impactante: una moto avanza por una carretera de doble sentido, una de esas vías estrechas donde cada curva obliga a extremar la precaución. Al girar una de ellas, el motorista se encuentra de frente con un coche que está adelantando a otro vehículo en plena curva, invadiendo completamente el carril contrario. El susto es monumental. Y el choque, que parecía inevitable, acaba esquivándose por centímetros.

El vídeo se viralizó al instante, y entre los miles de comentarios hubo un análisis que destacó especialmente: el del influencer de seguridad vial Rafa F. Villalba (@educacionvial), con más de 26.000 seguidores, que suele desmenuzar este tipo de situaciones para concienciar a los conductores.

Su mensaje, claro y contundente, ha avivado aún más la conversación: “Resulta curioso entrar en los comentarios y ver que hay gente que le echa la culpa al motorista porque nada prohíbe al vehículo que viene de frente adelantar”, señala Villalba. Y plantea la pregunta que ha dividido a las redes: ¿tenemos claro dónde se puede y dónde no se puede adelantar?

Línea discontinua no significa carta blanca

Muchos usuarios defendían que el coche podía adelantar porque la línea del centro era discontinua. Sin embargo, Villalba desmonta este argumento con precisión técnica: “Una marca consistente en líneas longitudinales discontinuas nos indican la limitación de los carriles con el fin de guiar la circulación. Por sí solas no autorizan a adelantar.”

El instructor insiste en algo fundamental: aunque la línea sea discontinua, si la curva no ofrece visibilidad suficiente, está prohibido adelantar. Y en el vídeo —según recalca— la falta de visibilidad es evidente.

“Si no hay visibilidad, no se puede adelantar por mucha línea discontinua que tengamos pintada en el suelo”, sentencia. Su reflexión apunta directamente al origen del conflicto: la interpretación errónea de las señales horizontales y la peligrosa confianza de algunos conductores.

Otra corriente de usuarios culpaba al motorista, acusándolo de circular a una velocidad excesiva. Pero Villalba también lo desmiente: “Creo que la moto va revolucionada, pero no va fuera de los márgenes de velocidad establecidos para esa vía.” Para el experto, el problema no es la moto, sino el adelantamiento imprudente.

Un debate que revela un problema profundo

El vídeo ha puesto sobre la mesa una cuestión que va más allá del incidente: la falta de claridad —o conocimiento— sobre cuándo es legal adelantar. La normativa española establece que solo puede hacerse cuando:

Existe visibilidad suficiente.

El carril contrario está libre a la distancia necesaria.

La maniobra puede finalizarse sin obligar a otros a modificar brusca o peligrosamente su velocidad.

Quedan prohibidos los adelantamientos en curvas de visibilidad reducida, cambios de rasante, túneles sin iluminación suficiente y otros puntos especialmente conflictivos. En este caso, la combinación de una curva ciega y un conductor decidido a adelantar donde no debía pudo terminar en tragedia.

Un susto… y una lección

La escena, que dura apenas unos segundos, es ya uno de los temas más comentados entre los amantes de las motos y la seguridad vial. ¿Imprudencia del coche? ¿Imprudencia de la moto? Las redes siguen divididas. Pero si algo parece claro es que el adelantamiento en curva puede costar vidas, y que la línea discontinua no es una invitación automática a rebasar a quien va delante.

Como concluye Villalba, sorprendido por la cantidad de usuarios que justificaban la maniobra del coche: “A estas alturas, que haya gente diciendo que se puede adelantar porque las líneas discontinuas te autorizan… es para hacérselo mirar”.

Un vídeo más de @dashcams.es que, esta vez, no solo ha capturado un susto monumental, sino una oportunidad para reflexionar sobre lo que muchos creen saber… y todavía no saben.