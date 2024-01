Motocicletas: Más seguras con más luces

Las motocicletas son menos perceptibles entre el tráfico debido a su reducido tamaño.

Las cifras provisionales de conductores de motocicleta fallecidos en 2023 en España confirman la tendencia al alza de este tipo de siniestros viales mortales: 286 fallecidos en carretera, 45 más que el año pasado y muy lejos del mínimo de 170 registrado en 2011. Y la situación es similar en el resto de países europeos.

Más allá de la evidencia de que el motorista no tiene una carrocería que lo proteja, la vulnerabilidad de la moto está relacionada con su pequeño tamaño, en comparación con el esto de vehículos motorizados que comparten la vía. La menor percepción espacial de las motocicletas impide a los demás conductores anticipar claramente el tiempo que tardará la moto en estar a su altura y evitar maniobras que puedan poner en peligro al motorista.

Lo ideal sería que el motorista fuera visto a una distancia igual o superior a 150 metros: llevar ropa de alta visibilidad –con reflectantes–; o señales lumínicas en el casco, como el MC1 Range de Livall, junto con una iluminación adecuada, son factores que ayudan a mejorar este aspecto. Y no hay duda del efecto positivo en la reducción de siniestros con motocicleta que supone el uso obligatorio de las luces de circulación diurna.

Junto con España, Austria, Alemania, Bélgica, Francia o Portugal son otros países europeos en los que es obligatorio el uso de la luz durante el día. Se calcula que este uso diurno de la iluminación de la moto ha reducido entre un 10 y un 16% los accidentes relacionados con la visibilidad. Y, afortunadamente, cada vez más motocicletas incluyen el encendido automático de las luces en el mismo momento en el que se enciende el vehículo.

Esta relación entre el aumento de la visibilidad de las motocicletas y la reducción del número de siniestros en los que se ven involucradas fue también puesta de manifiesto en el evento “Reducing road deaths among motorcycle riders”, organizado por el ETSC (European Transport Safety Council) el pasado 13 de diciembre de 2023. En la intervención de Martin Winkelbauer, de la organización austriaca de seguridad vial KFV, se apuntaron algunas opciones que podrían reducir el tiempo en el que un motorista es percibido por el resto del tráfico.

Entre ellas se encuentra la utilización de diferentes esquemas de luces en las motocicletas, los estudios y ensayos de diferentes configuraciones (Ver estudio “Improving motorcycle motion perception by using innovative motorcycle headlight configurations”) han comprobado que aumentar el número de luces, reduce el tiempo en el que los conductores identifican a los motoristas a su alrededor, especialmente por la noche (ver artículo “New motorcycle lighting design could save lives”). Estos análisis tratan de establecer las diferencias entre configuraciones horizontales o verticales y esquemas lumínicos que permitan delimitar el contorno de la motocicleta y presentarla a la vista del tráfico en todo su volumen, lo que podría mejorar la interacción con el resto de vehículos motorizados.

Para más información consulta la web de la DGT.

