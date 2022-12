Los puntos imprescindibles de la seguridad

Neumáticos y luces pueden parecer los elementos básicos a revisar antes de los viajes invernales, pero hay otros elementos igualmente básicos

Según la cadena de talleres Euromaster, el mal estado de los neumáticos causa el 30% de los accidentes en invierno. Y aunque los vehículos nuevos salen de fábrica con la denominada luz día, son mayoría los automóviles que por su antigüedad no la llevan. Estos deberían encender la luz de cruce en invierno también durante el día, ya que de esta manera se reducirían los fallecidos por siniestros un 10%. Neumáticos y luces pueden parecer los elementos básicos a revisar antes de los viajes invernales, pero hay otros elementos igualmente básicos.

AIRE ACONDICIONADO

Es fundamental para eliminar rápidamente el peligroso empañado de los cristales del coche. Por eso, revíselo si no enfría bien, podría tener una fuga el sistema.

ANTICONGELANTE

En los coches nuevos no habrá que controlar este punto salvo que vayamos a circular o a estacionar en zonas a muchos grados bajo cero. Pero en los antiguos, compruébelo y añada líquido si hace falta: evitará que se estropee el sistema de refrigeración, dañando partes muy costosas del vehículo.

BATERÍA

Es clave en el automóvil. Si no funciona, el coche no se va a mover. Si el vehículo pasa muchos días aparcado, o tiene más de diez años o si alguna vez la batería ya ha mostrado síntomas de deterioro y no ha querido arrancar, revísela. Además de las tradicionales pinzas de arranque, ahora existen arrancadores de pequeño tamaño y bajo precio útiles para salir de una situación apurada.

LIMPIAPARABRISAS

La perfecta visión de lo que pasa alrededor es primordial para conducir con seguridad. Los limpiaparabrisas son una pieza importante que siempre hay que llevar en perfecto estado. Su bajo precio debería animar a sustituirlos en cuanto se reduzca su eficacia.

FRENOS

Los frenos en mal estado son la segunda causa de accidente por motivos mecánicos. Haga comprobar el estado de discos y pastillas de freno, el estado y nivel del líquido de frenos, los latiguillos o el repartidor de frenada.

LUCES

Comprueba que funcionan todas las luces ?incluida marcha atrás? y pilotos ?delanteros y traseros?. No solo sirven para ver, sino para ser vistos. Y recuerde: si su coche es antiguo, circule de día con las luces de cruce durante el invierno.

NIVELES

Revisar los principales niveles de líquidos en los depósitos (frenos, refrigerador, limpiaparabrisas, aceite...) le evitará sustos e inconvenientes

NEUMÁTICOS

En una revisión de cara al invierno no puede faltar un control total de los neumáticos: dibujo, uniformidad del desgaste y presión. Según el fabricante Continental, solo un tercio de los conductores conoce la profundidad del dibujo de los neumáticos de su vehículo, que debería ser como mínimo de 1,6 milímetros.



PORTA ESQUIES O BAÚL DE TECHO

Los viajes a practicar deportes de invierno deberán realizarse con el equipaje y el material técnico bien colocado en el interior o en el techo del coche. Está demostrado que, en caso de un accidente a solo 50 km/h, una bota o un esquí pueden salir despedidos y golpear a alguien con una fuerza de hasta 50 veces su propia masa.

MOTOR, PUESTA A PUNTO

El invierno es la época que más pone a prueba todas las partes mecánicas de un automóvil. Por ello es recomendable poner a punto el vehículo, sobre todo si tiene más de diez años. Por ejemplo, piezas como bujías, inyectores, filtros (aire, aceite, polen...), niveles, cambios de aceite y líquidos...

Cuidado si aparca bajo los árboles

Si deja aparcado el coche en otoño y largos periodos bajo árboles, y no se retiran a tiempo las hojas que se depositan en las rejillas de aireación junto al parabrisas éstas pueden perjudicar el sistema de climatización.

