"Llevo 20 años trabajando en una autoescuela y jamás he visto que el carné sea tan difícil como lo es ahora mismo, no os frustréis"

Un profesor de la popular cuenta casarubioalmagro ha compartido un vídeo en TikTok que no ha tardado en hacerse viral. Con 20 años de experiencia en el sector, lanza una afirmación contundente que ha resonado entre miles de aspirantes a conductores: “Llevo 20 años trabajando en una autoescuela y os prometo por lo que más queráis, que jamás he visto que el carné sea tan difícil como lo es ahora mismo”. Su mensaje, extraído de un vídeo publicado en su perfil, busca tanto alertar sobre la situación actual como ofrecer un mensaje de calma a los alumnos.

Una dificultad en aumento

El veterano instructor reflexiona sobre cómo ha evolucionado la obtención del permiso de conducir. “Yo pienso, hace 20 años a la gente le costaba tanto sacarse el teórico, ¿no? Hace 10 años a la gente le costaba tanto sacarse el teórico, no”, comenta. Según su análisis, la dificultad actual ha alcanzado su punto más alto, un pico que no se había visto en décadas. “Si yo compruebo la dificultad de ahora con la de hace 5, 10 o 15 años, ahora mismo está claramente en su [punto álgido]”, asegura, retando a otros compañeros de profesión a certificar o desmentir su percepción.

Jamás he visto que el carné sea tan difícil como lo es ahora mismo" Profesor de autoescuela

La frustración, el gran enemigo

El principal objetivo de su mensaje es combatir el desánimo entre los aspirantes, a quienes pide que no se frustren. El profesor reconoce que “es muy fácil frustrarse y abandonar porque ves que no se avanza a la velocidad que uno quiere”, especialmente ante los nuevos desafíos que plantea la DGT en sus exámenes. La exigencia actual, tanto en la parte teórica como en la práctica, requiere más tiempo y dedicación que antes.

Faltan profesores de autoescuela y examinadores de la DGT

Frente a este panorama, la receta del éxito es clara: “Con constancia y todos los días dedicándole un poquito, os aseguro que esto al final todo el mundo se lo saca”. El experto insiste en la importancia de ser perseverante y desconfiar de quienes afirman haberlo conseguido en tiempo récord. “No os frustréis si os dicen, ‘Yo me lo saqué en dos semanas’, mentira. ‘Yo me lo saqué en tres semanas’, mentira”, advierte.

Con constancia y todos los días dedicándole un poquito, os aseguro que esto al final todo el mundo se lo saca" Profesor de autoescuela

Un proceso que requiere tiempo y pericia

El instructor normaliza el hecho de que el proceso pueda alargarse. “Es normal estar un par de meses”, explica, desmontando el mito de la rapidez. Obtener el carné se ha convertido en una carrera de fondo donde la pericia en maniobras como aparcar en línea sin errores o la correcta circulación por las rotondas es más crucial que nunca. Finalmente, concluye con un mensaje de aliento para todos los que se encuentran en el proceso: “Mucho ánimo, que esto se lo saca todo el mundo”.