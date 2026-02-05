En el Real Madrid no se ve bien que los jugadores cambien tanto de demarcación

En el Real Madrid ha surgido un malestar interno con los constantes cambios de demarcación de algunos de sus jugadores.

Según ha informado Miguel Ángel Díaz en El Partidazo de COPE, en el club no se considera positivo que se reubique a futbolistas fuera de su posición natural, una situación ejemplificada recientemente cuando Eduardo Camavinga actuó como lateral izquierdo a pesar de que en el banquillo se encontraban dos especialistas como Fran García y Álvaro Carreras en el partido ante el Rayo Vallecano.

Una práctica extendida

Esta decisión no es un hecho aislado. La tendencia de utilizar a jugadores en roles diferentes a los suyos ya era habitual con Carlo Ancelotti y, actualmente, también está siendo empleada por Álvaro Arbeloa. Esta situación táctica ha sido precisamente uno de los detonantes del descontento de algunos miembros de la plantilla.

Alamy Stock Photo Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid CF y Vinicius Junior

La salida frustrada de Fran García

El caso más evidente de las consecuencias de esta política ha sido el de Fran García. El lateral, sintiendo que sus oportunidades se veían reducidas, pretendió salir del club en el mercado de invierno como ya adelantó hace unos días nuestro compañero Miguel Ángel Díaz. Su destino era el Bournemouth de Andoni Iraola, y la operación estaba tan avanzada que el futbolista se despidió de sus compañeros el pasado viernes en la ciudad deportiva de Valdebebas.

Sin embargo, la transferencia fue paralizada en el último momento por una intervención directa del presidente. Fue Florentino Pérez quien paró personalmente la operación, que estaba prácticamente cerrada, obligando al jugador a permanecer en la disciplina del Real Madrid.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Jude Bellingham, Fran García y Gonzalo durante un entrenamiento del Real Madrid.

Ahora, se abre un escenario de incertidumbre sobre el rol que ocupará Fran García en el futuro. La duda que planea en el entorno del club es qué ocurrirá en una situación similar, por ejemplo, ante una posible sanción de un compañero. Queda por ver si el cuerpo técnico volverá a optar por Camavinga como recurso o si, por el contrario, Fran García será el elegido para ocupar el lateral izquierdo.