Remiro se pronuncia sobre la polémica expulsión a Brais y habla de la rivalidad con Joan García: "Me molesta cuando ha habido algunas cosas y comentarios despectivos"

Álex Remiro, portero de la Real Sociedad, ha repasado su gran momento de forma y el de su equipo en una entrevista en 'El Partidazo de COPE', tras la clasificación a las semifinales de la Copa del Rey tras remontar en Vitoria ante el Alavés por 2-3.

El guardameta navarro se ha mostrado satisfecho con el rendimiento actual: "Estoy bien, estoy a gusto. Hemos trabajado bien y ahora estamos mucho mejor en el campo, con el sistema, con el juego, con el míster, con todo".

Remiro ha reconocido que el cambio en la dinámica del equipo ha sido notable, destacando la influencia del entrenador y cómo los resultados positivos han impulsado la confianza del vestuario.

EFE Los jugadores de la Real Sociedad celebran la clasificación ante el Alavés

La expulsión de Brais Méndez

Preguntado por Juanma Castaño sobre la controvertida expulsión de Brais Méndez en el derbi del pasado domingo, Remiro ha sido tajante. El portero considera que la acción fue una disputa sin balón que merecía una sanción diferente. Para él, la decisión correcta habría sido "dos amarillas, por hacer algo que no deben dos jugadores profesionales", calificando la jugada como "meterse en una disputa sin balón, hacer lo que no toca".

Captura de patalla Roja a Brais Méndez por un manotazo a Paredes

El guardameta ha expresado su frustración por lo que considera un "doble fallo" del arbitraje, tanto por la decisión inicial como por su posterior ratificación. "Es que ya te cargas el derbi con la roja y luego confirmas que crees que es roja", ha lamentado. Remiro ha añadido que "las imágenes hablan por sí solas", criticando que quienes debían juzgarlas "esta vez callaron y encima confirmaron el haberse callado unos días más tarde".

La carrera por la Eurocopa

Otro de los temas clave de la entrevista ha sido la competencia por un puesto en la portería de la selección española de cara al Mundial, especialmente ante la irrupción de Joan García, portero del RCD Espanyol. Remiro ha admitido que la constante comparación mediática, planteada en ocasiones como un "cara a cara", es un "peaje que hay" en el fútbol de élite y que, lejos de incomodarle, le sirve de estímulo. "No me molesta, y me motiva", ha asegurado.

Sin embargo, el portero ha matizado que, aunque entiende la situación, ciertos comentarios no han sido de su agrado. "Me molesta cuando ha habido algunas cosas y comentarios que son como despectivos", ha confesado, aunque aclara: "No siento que se me haya faltado el respeto". Remiro ha subrayado el altísimo nivel en la portería española y su objetivo personal: "Yo me centro en esta temporada en mostrar que puedo ir y prepararme. Si hago eso, me quedo tranquilo conmigo mismo".

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Joan García en un entrenamiento del FC Barcelona.

Finalmente, Remiro ha elogiado el ambiente dentro de la selección española, afirmando que no ha necesitado ninguna conversación con el seleccionador, Luis de la Fuente, para sentirse tranquilo. "No hace falta", ha sentenciado. El portero ha descrito al combinado nacional como una "familia" donde reina el buen ambiente y el compañerismo: "El grupo que hay es magnífico, la relación es muy buena, es una familia realmente. El que llega es a sumar".