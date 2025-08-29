La DGT avisa: nuevo radar en autovías y autopistas para sancionar una de las infracciones más comunes al volante

La Dirección General de Tráfico (DGT) estrena nuevas señales. En pleno mes de agosto, desde Tráfico han anunciado la llegada a las carreteras españolas de algunas señales nuevas que no tardaremos en ver en las distintas vías.

Una de la que más revuelo ha generado entre los conductores es la denominada S991f, una señal rectangular, con fondo azul, que incluye en su interior varios elementos.

A la izquierda de la misma vemos una señal circular con el borde rojo que indica la distancia de separación que hay que mantener con el coche de delante, que son 70 metros. En el lado derecho de la señal podemos ver los iconos que indican la presencia de un radar para todo tipo de vehículos, coches, camiones o motos.

Según explica la DGT en su red social X (anteriormente Twitter), la nueva señal "indica la existencia de un dispositivo de control de separación mínima entre vehículos en un punto o tramo de una autopista o autovía". Además, concretan que podrá ir acompañada de otros "subcarteles superiores o inferiores" con información adicional.

RADAR DGT

cómo calcular la distancia de seguridad

La nueva señal ha provocado el enfado de muchos conductores, que se preguntan que ocurrirá en el caso de que tú estés respetando la distancia de seguridad y otro vehículo te adelante y se meta a tu carril, reduciendo esa distancia obligatoria. Por ahora, desde la DGT no han aclarado cómo resolverán esta casuística.

Otra de las dudas que puede surgir es cómo calculo, mientras voy conduciendo, que si hay 70 metros entre el vehículo de delante y el mío propio. Algunos vehículos modernos cuentan con sistemas automáticos que lo indican, pero aquellos que no lo tienen pueden recurrir a un viejo truco, el del 'punto fijo'.

Para ello, debes fijarte en un punto fijo por el que pase el vehículo de delante y contar un mínimo de 2 segundos hasta que tu coche pase por ese mismo lugar. El tiempo debe aumentarse a tres segundos en condiciones adversas, como bancos de niebla.

Además, algunas vías cuentan con señalización horizontal en forma de flecha, que marca la distancia de 70 metros.

multa por no mantener la distancia de seguridad

La multa por no mantener la distancia de seguridad necesaria está recogida en el reglamento de tráfico. Supone una cuantía económica de 200 euros, así como la pérdida de cuatro puntos en el carné, una sanción realmente notable para cualquier conductor.

La ley establece que "el conductor siempre tiene que mantener una distancia de seguridad con el vehículo de delante que le permita frenar sin colisión. Esta distancia debe ser mayor a más velocidad o con climatología adversa", como indica la DGT en su página web. Además, recuerda que "ignorar la distancia de seguridad es el causante directo en uno de cada seis accidentes".