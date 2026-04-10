10 ABR 2026 | El Aguanís de Tomás Guasch
"Míchel de Vallecas se despide esta noche del Bernabéu, como entrenador del Girona..."
Redacción Deportes
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"24 segundos después de entrar en la atmósfera, la nave Orión perderá toda comunicación con la Tierra. El apagón durará unos 6 minutos hasta que la nave esté a 45 km del mar"
Pilar G. Muñiz
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