Un experto señala este coche híbrido SUV con etiqueta ECO para conducir por ciudad: solo consume cuatro litros

En la sección de motor del programa 'Poniendo las Calles' de COPE, presentado por Carlos Moreno 'El Pulpo', el experto Alfonso García 'Motorman' ha analizado una de las novedades más interesantes del mercado para la conducción urbana. Se trata del Lexus LBX, el SUV más pequeño de la marca premium, que se presenta como una opción idónea por su motorización híbrida con etiqueta ECO y, sobre todo, por su bajo consumo. Antes de decidir, es fundamental conocer los elementos que debes revisar al comprar un coche.

Un SUV premium actualizado

El Lexus LBX es un SUV urbano premium que, según ha explicado 'Motorman', se ha actualizado con una nueva gama que mejora significativamente su confort y dinamismo. Entre las novedades destacan un mayor confort acústico y una calidad de rodadura superior. Además, el vehículo mejora su equipamiento tecnológico al incorporar conectividad inalámbrica sin cable para Apple CarPlay y Android Auto, y amplía también el tamaño del Head-Up Display.

Este modelo cuenta con un sistema híbrido autorrecargable con etiqueta ECO, que combina un motor de gasolina de 1.5 litros y tres cilindros con un motor eléctrico. La potencia total del conjunto es de 136 caballos, gestionada a través de una caja de cambios automática de tipo CVT. 'Motorman' también ha mencionado que existe una versión con tracción a las cuatro ruedas, ampliando las opciones para quienes se preguntan si comprar un coche de segunda mano o uno nuevo.

Lexus Lexus LBX (2025) híbrido

Consumo mínimo en ciudad

El punto más destacado por el experto es el consumo. El Lexus LBX homologa unos consumos de gasolina ajustados, con cifras oficiales por debajo de los 5 litros en ciudad y en torno a los 6,5 litros en autopista. Sin embargo, Alfonso García ha revelado la clave que da título a esta noticia.

Si se hace una conducción cuidadosa y económica en ciudad, se puede conseguir consumos en torno a los 4 litros" Alfonso García 'Motorman' Experto en motor

El especialista en motor ha asegurado que el verdadero potencial de este coche sale a relucir con una conducción eficiente. "Si se hace una conducción cuidadosa y económica en ciudad, se puede conseguir consumos en torno a los 4 litros", ha afirmado 'Motorman', un dato que lo posiciona como una de las mejores alternativas de su segmento.

El punto débil: un depósito pequeño

A pesar de sus múltiples ventajas, el experto también ha señalado un inconveniente: el tamaño del depósito de combustible. Con tan solo 36 litros, su capacidad es reducida, lo que generó la sorpresa de 'El Pulpo' en directo. Este detalle puede ser un factor a considerar para muchos compradores, que a menudo comparan si es mejor un coche chino o europeo a igualdad de precio.

Es un depósito realmente pequeño para lo que se se lleva" Alfonso García 'Motorman' experto en motor

Alfonso García ha coincidido en que es una cifra modesta para los estándares actuales. "Es un depósito realmente pequeño para lo que se lleva", sentenció el experto, matizando así la excelente autonomía que podría tener el vehículo gracias a su bajo consumo.