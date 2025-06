El truco para saber los kilómetros exactos de un coche y que no te estafen al comprar uno de segunda mano: gracias a la DGT

Todo empezó con un Peugeot, el Peugeot 407. Se trata del coche con el que Sánchez recorrió en 2016 buena parte de España para recabar apoyos dentro del PSOE, entre la militancia socialista. Pocas veces un coche habrá tenido tanto protagonismo en la historia de España. Ese era el coche en el que iba el núcleo duro de Sánchez, compuesto por Ábalos, Santos Cerdán y Koldo. ¿Te suena? Todos ayudaron a Pedro Sánchez a reconquistar Ferraz.

Los compañeros de Mediodía COPE se han preguntado qué fue de ese coche y qué pasa con los coches de segunda mano. Resulta que ya no está a nombre de Sánchez. Según ha podido averiguar el equipo encabezado por Pilar Cisneros y Jorge Bustos, lo que sabemos es que fue matriculado en julio de 2005 (hace ya 20 años), y que su precio entonces rondó los 25.000 euros.

En el historial del vehículo al que COPE ha tenido acceso se ve que pasó varias ITV desde el 2012 hasta la última en 2018. Entonces tenía 240.000 kilómetros. En cuanto a propietarios, hasta 2018 tuvo uno, se supone que fue Pedro Sánchez. Ese primer propietario lo vendió entonces, fecha que nos cuadra, porque coincide con su llegada a la Moncloa. Y es entonces, en 2018, cuando aparece un segundo propietario.

CÓMO ACCEDER AL HISTORIAL DE UN VEHÍCULO

¿Por qué lo sabemos? Pues porque figura una transferencia de alguien en Valdemoro (Madrid). Lo tuvo solamente un mes y terminó en manos de un tercero que lo ha tenido en propiedad casi seis años porque ese Peugeot fue dado de baja en septiembre de este año. A día de hoy ya no aparece ningún seguro ni que esté al corriente del impuesto de circulación, así que a estas alturas lo más probable es que haya acabado en un desguace.

Pero, ¿Cómo es posible obtener esa trazabilidad de un vehículo? Estos datos están registrados en la Dirección General de Tráfico (DGT), que cada vez tiene más información de cada uno de los vehículos que hay circulando por todo nuestro país. Se conoce como el informe del vehículo. Y acceder a él es muy sencillo, solo necesitamos la matrícula.

Logo de la Dirección General de Tráfico en una de sus salas de Galicia

Para analizar en profundidad este tema, Mediodía COPE se ha puesto en contacto con Juan José Arriola, subdirector adjunto de vehículos de la DGT, quien lo ha confirmado: "a través de la sede electrónica de nuestra web podemos poner informes - vehículos - DGT y nos lleva a la página oficial de la Dirección General de Tráfico. Ahí tenemos la seguridad de que estamos entrando en esa página oficial y que los datos van a ser confiables y exactos", ha explicado detalladamente.

Es decir, que cualquiera puede acceder a esos datos. Sin embargo, también debemos saber que hay distintos tipos de informes que aportan desde los datos más básicos a los más completos. El más sencillo es totalmente gratuito y además es muy recomendable si queremos adquirir un coche de segunda mano. Con tan solo saber la matrícula del vehículo podemos saber marca, modelo y si tiene algún tipo de incidencia.

CUIDADO SI VAS A COMPRAR UN COCHE DE SEGUNDA MANO

Se trata de una opción muy recomendable a la hora de adquirir un vehículo de segunda mano porque puede dar a los clientes la seguridad de que el vehículo que están pensando comprar no tiene nada raro. En el caso de que encontremos algo raro, pueden pedirse más detalles acerca del coche. De hecho, esa es la idea de este sistema. Pero el informe completo ya no es gratuito, aunque por suerte tiene un coste bastante reducido: no llega a los 9 euros.

En cualquier caso se trata de una herramienta cada vez más utilizada por aquellos conductores que quieren comprar un vehículo de segunda mano, ya que va a ofrecer toda la información de aspectos técnicos del vehículo, del estado administrativo de la ITV, de si tiene una baja temporal, no tiene la baja temporal. Es súper aconsejable para estar tranquilos y asegurarnos de que está todo en orden.

Con él se evita también cualquier tipo de problema con el kilometraje, un aspecto con el que hay bastante picaresca en la compra y venta de coches usados, así que para saber cualquier tipo de información de un vehículo ya sabes que puedes pedir ese informe del vehículo de la DGT fácilmente: a través de esa sede electrónica de la DGT o incluso a través de la aplicación miDGT.