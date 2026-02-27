"Cada vez hay más transportistas que denuncian robo de mercancías y gasóleo en la autovía A-6, en especial, a su paso por Castilla y León, en rutas con destino y origen Galicia o Asturias"

La preocupación entre los transportistas aumenta. Tal y como se ha analizado en el programa Poniendo las Calles de la cadena COPE, que dirige Carlos Moreno 'El Pulpo', las asociaciones gallegas Invieiros y Aetran han denunciado formalmente los graves problemas de seguridad en sus rutas. El foco de las quejas se centra en la autovía A-6 y la antigua N-6, especialmente a su paso por Castilla y León, vías cruciales para el transporte con origen o destino en Galicia y Asturias.

Puntos negros en la A-6

Según ha detallado el experto Alfonso García 'Motorman', las denuncias especifican un incremento de robos de mercancías, sustracción de gasóleo y rotura de lonas. Los puntos más conflictivos se localizan en localidades como Benavente, Astorga, Urueña, Mota del Marqués y Labajos. García señala que estos sucesos se producen con una frecuencia alarmante, "incluso a plena luz del día", afectando no solo a profesionales, sino también a conductores particulares.

Faltan áreas de descanso seguras

El experto de Poniendo las Calles apunta a una causa clara de esta oleada de delitos. Como afirma 'Motorman', "el problema radica en la falta de zonas de descanso vigiladas y seguras para los transportistas". Este déficit de infraestructuras protegidas obliga a los conductores a detenerse en zonas desprotegidas, convirtiéndolos en un blanco fácil para los delincuentes y añadiendo más presión a una profesión con ya duras condiciones, como las que afronta Daniel, un camionero francés que circula por España con normativas distintas.

Alamy Stock Photo Área de descanso en España

Ante esta situación, las asociaciones de transportistas reclaman "una mayor vigilancia y un mayor control" en la Autovía del Noroeste. La petición es clara: establecer áreas de descanso seguras que garanticen la integridad tanto de los conductores como de sus mercancías, un aspecto fundamental para el sector.

Aparcar, otro reto para los conductores

En el mismo espacio radiofónico, la conversación entre El Pulpo y Motorman ha abordado otro de los grandes quebraderos de cabeza para los conductores, en este caso en el entorno urbano: la dificultad para aparcar. Para muchos ciudadanos, la jornada diaria termina con el reto de encontrar un sitio para estacionar cerca de casa, una situación que el experto califica de "casi misión imposible" y que deriva a menudo en dobles filas y estacionamientos indebidos.

Europa Press Varios coches en un aparcamiento de Plaza de España

Sin embargo, una posible solución llega desde Alemania. Los supermercados Lidl y Aldi han puesto en marcha una iniciativa denominada After-Work Parking. Este programa consiste en abrir sus aparcamientos al público fuera del horario comercial, ofreciendo así un lugar seguro donde estacionar los vehículos. Esta realidad contrasta con la de muchos camioneros en España que, como Jesús, viven prácticamente en el camión para rentabilizar su profesión.

El sistema funciona a través de una aplicación móvil y tiene un coste asequible: 3 euros por noche o una tarifa plana de 30 euros al mes. También es posible aparcar los domingos y festivos, cuando los supermercados están cerrados. Eso sí, hay normas: el coche debe retirarse antes de las 8 de la mañana y la propia app gestiona las multas si se excede el tiempo, una idea novedosa que podría aliviar el caos del aparcamiento en las ciudades españolas y que afecta a todo tipo de conductores, incluso a quienes, como Alejandro, viajan acompañados de sus mascotas.