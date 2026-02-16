El Ministerio de Vivienda prepara una norma que exigirá dos plazas de garaje para bicicleta o patinete a cada piso: "Al menos, dos metros cuadrados por cada una"

El Ministerio de Vivienda prepara una importante novedad que afectará a la vivienda de nueva construcción. Se trata de una modificación del Código Técnico de Edificación que obligará a las constructoras a incluir dos plazas de garaje para bicicleta por cada vivienda. La información ha sido comentada en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, donde el experto en motor, Alfonso García 'Motorman' se lo ha explicado a Carlos Moreno 'El Pulpo'.

Una medida para la eficiencia energética

Esta medida se enmarca dentro de las exigencias europeas de eficiencia energética. El objetivo es fomentar el uso de la bicicleta y el patinete eléctrico como alternativa al vehículo particular, una estrategia que se alinea con los planes de la DGT. Como ha informado COPE, el Gobierno prepara una regulación que encarecerá la vivienda nueva para cumplir con estos objetivos de consumo energético para 2026.

La nueva normativa establece que cada una de estas plazas de aparcamiento deberá contar con unas dimensiones específicas para garantizar su funcionalidad. Según ha detallado 'Motorman', el requisito mínimo de espacio será notable para asegurar que los aparcamientos sean prácticos.

Al menos, dos metros cuadrados por cada una"

Canva Una persona se mueve en bicicleta por la ciudad

Lucha contra el robo y situación actual

Además de fomentar la movilidad sostenible, la norma tiene un segundo objetivo: reducir el robo de bicicletas en España. Con esta medida, se busca atajar este problema y ofrecer una solución al aparcamiento seguro para bicicletas, como ya se está implementando en ciudades como Barcelona. Actualmente, se estima que en España hay unos 30 millones de bicicletas, pero solo 20.000 de ellas están registradas oficialmente.

A día de hoy, la ley ya contempla la posibilidad de guardar vehículos de movilidad personal en las plazas de garaje privadas. La normativa actual sobre qué se puede aparcar en una plaza de garaje permite tener bicicletas y patinetes, siempre y cuando "no se invadan zonas comunes y cumplan las normas de la comunidad de vecinos", como ha recordado el experto.

Alamy Stock Photo Plaza de garaje

Sin embargo, el propio Carlos Moreno 'El Pulpo' ha señalado que el cumplimiento de esta norma no siempre se respeta en las comunidades de vecinos. Esta situación genera conflictos y pone de manifiesto la necesidad de una regulación más clara y de la correcta adecuación de los espacios comunes en los edificios existentes.