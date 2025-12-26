Llega la nueva llave digital con alcoholímetro a tu coche: así impide conducir bajo los efectos del alcohol

En épocas de celebraciones, como la Navidad, donde los desplazamientos y las comidas familiares son protagonistas, la seguridad al volante se convierte en una prioridad. Una de las mayores preocupaciones es el consumo de alcohol, un factor de riesgo que se busca erradicar con normativas y nuevas tecnologías. En este contexto, el experto en motor Alfonso García, conocido como ‘Motorman’, ha detallado en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, con Carlos Moreno 'El Pulpo', una de las últimas innovaciones destinadas a impedir que una persona que ha bebido pueda coger el coche. Beber y conducir sigue siendo una de las infracciones más peligrosas en la carretera.

Una barrera tecnológica contra el alcohol

El fabricante de automóviles alemán BMW ha patentado una llave digital que lleva un alcoholímetro incorporado, un sistema que promete revolucionar la prevención de accidentes. Según ha explicado el experto, esta tecnología obliga a que el conductor "sople en un dispositivo tipo alcoholímetro antes de que active la llave digital". El sistema está pensado para vincularse directamente a un teléfono móvil o a un smartwatch.

Si el análisis de aliento detecta un nivel superior al legal permitido, la consecuencia es inmediata. "La función de arranque quedaría desactivada", ha sentenciado 'Motorman'. Aunque el motor se bloquea por completo, impidiendo la conducción, el sistema sí permite realizar otras acciones secundarias como desbloquear las puertas del vehículo o poner la climatización. Esta medida es un paso más para reforzar la idea de que la única tasa segura al volante es la 0,0.

La ITV pone el foco en las balizas V16

Esta innovación en seguridad activa llega en un momento de debate sobre otros elementos obligatorios. Las ITV españolas han propuesto que las nuevas balizas V16 geolocalizadas, cuyo uso exclusivo será obligatorio a partir del 1 de enero de 2026, también sean controladas durante la inspección técnica. Esta medida, de aprobarse, supondría un nuevo punto a revisar en la ITV y, según García, podría traer "más gastos a los conductores".

Por ahora, la responsabilidad de verificar el buen estado del dispositivo, su correcto funcionamiento durante los 30 minutos que marca la norma y su fecha de caducidad —debe tener una conectividad mínima de 12 años— recae exclusivamente en el propietario del vehículo. Hasta 2026, ha recordado el experto, sigue siendo obligatorio llevar en el coche los triángulos de señalización, un elemento que convive con las nuevas balizas y que, como el resto de obligaciones de seguridad vial, busca proteger a todos los usuarios de la vía.

El frío, enemigo número uno de las baterías

Además de las normativas, el mantenimiento básico del vehículo es fundamental, especialmente en invierno. Respondiendo a la consulta de un oyente de Córdoba, 'Motorman' ha recordado que el fallo de la batería es una de las averías más frecuentes con la llegada del frío. Las bajas temperaturas del invierno y las heladas "reducen mucho la capacidad" necesaria para que el motor arranque.

El experto ha señalado que, como norma general, la vida útil de una batería se sitúa entre 4 y 5 años o, en términos de kilometraje, entre 70.000 y 100.000 kilómetros. También ha advertido que factores como los trayectos cortos en ciudad, los arranques muy frecuentes y las temperaturas extremas, tanto en verano como en invierno, aceleran su degradación.