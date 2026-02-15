Paco González, sobre la polémica con el césped de Vallecas y el cambio de estadio para el Rayo-Atlético: "Es impropio de una de las mejores ligas del mundo"

Paco González, director de 'Tiempo de Juego', ha criticado duramente la gestión del Rayo Vallecano ante la polémica por el estado del césped de su estadio. Justo antes del partido que enfrenta al equipo franjirrojo con el Atlético de Madrid, el periodista ha calificado la situación de "impropia de una Liga que pretende ser una de las mejores del mundo".

Una negligencia absurda y absoluta

González ha recordado el primer partido que el Rayo no pudo jugar en casa, una situación que ha descrito como "una negligencia absurda y absoluta que merecía un castigo mucho mayor". El club decidió cambiar el césped la misma semana del partido, una "perfecta locura" que perjudicó principalmente a los aficionados del Oviedo que se habían desplazado.

Imagen del césped de Vallecas a 10 de febrero de 2026

El periodista se pregunta por qué las autoridades competentes no toman medidas más drásticas. "¿No merece una reflexión por parte de la liga o de la Federación, una llamada a capítulo al presidente y decirle, oye, te vamos a empezar a quitar puntos para que reaccione de una vez?", ha cuestionado González, sugiriendo que se tolera la situación por ser "el rayito".

Malestar en la afición y el vestuario

Este caos institucional se suma al profundo malestar de los aficionados del Rayo Vallecano. Cientos de seguidores se han manifestado para pedir la "inhabilitación" de su presidente, Raúl Martín Presa, al que acusan de "mala gestión" y de "destrozar" el club. De hecho, muchas peñas han llamado a boicotear el partido en Butarque como señal de protesta.

Cordon Press Aficionados del Rayo Vallecano, en un partido en Vallecas de su equipo esta temporada.

"Nos merecemos dejar de sentir vergüenza con cada noticia que sale de nuestro equipo", han confesado los aficionados. El descontento también ha llegado al vestuario, donde el entrenador, Íñigo Pérez, ha mostrado su enfado por el traslado del partido a Butarque, afirmando que "salimos perjudicados" y que, a su juicio, "se podía haber jugado en Vallecas".