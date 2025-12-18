La gasolina, en una encrucijada y revalorizado por las tensiones geopolíticas y las debilidades estratégicas de Europa

En el programa Herrera en COPE, la sección ‘Traficantes de Palabras’ ha contado con la participación de Armando Zerolo, profesor de la USP-CEU, quien junto a Jorge Bustos ha analizado el término gasolina. Este combustible, nacido en el siglo XIX, se encuentra hoy en una encrucijada, con mala fama por su impacto en el cambio climático, pero revalorizado por las tensiones geopolíticas y las debilidades estratégicas de Europa.

De la fascinación del progreso a la condena

La historia de la gasolina comienza en 1857, en plena Revolución Industrial, cuando los científicos la inventaron al destilar petróleo. Se convirtió en el combustible "más decisivo para el desarrollo industrial, sobre todo en el transporte", ha explicado Bustos. Sin embargo, su percepción ha cambiado radicalmente y hoy es vista como un problema en la lucha contra el calentamiento global.

Para el profesor Zerolo, "la palabra gasolina tiene la sonoridad de una caverna. Cuando hay calma es apacible, cuando hay guerra, truena". Según el experto, su historia está ligada a la cultura popular, desde el sueño de ser como Rockefeller hasta la imagen icónica de James Dean regándose en crudo en la gran pantalla. Texas, por ejemplo, "dejó el ganado y las grandes praderas para plantar bosques artificiales de torres de extracción, y así cambió el paisaje y la cultura de nuestros padres".

Durante la crisis de los 70, el poder se medía en barriles de petróleo y la gasolina "tenía prestigio", hasta el punto de que "las canicas de Gasofa marcaban tendencia". Sin embargo, tras la caída del Muro de Berlín y el "sueño de un mundo limpio y luminoso", la gasolina fue condenada mientras se encumbraba la electricidad como alternativa.

El sueño eléctrico y el baño de realidad estratégica

Zerolo ha señalado la creencia de que, como cantaba Cecilia, la gasolina "traía la ruina, y la electricidad, igualdad". Sin embargo, ha añadido una reflexión crítica sobre el presente: "Ya sabemos que el futuro es limpio y que la polución es de pobres". Este ideal choca con la realidad, pues, según el profesor, "resulta que los electrones tienen cara de chino, y que los europeos le hemos cogido manía a los átomos".

Trabajador de una estación de servicio repostando gasolina

Esta situación deja a Europa "en tierra de nadie, indefensos y desabrigados". Las tensiones geopolíticas actuales, como los petroleros que se hunden en el Mar Negro o las acciones de Trump en el Caribe, han llevado a que "Europa conceda una moratoria a la gasolina". Este hecho, para Zerolo, "nos descubre que nuestros sueños limpios tenían una debilidad estratégica".

Finalmente, el profesor ha concluido que "los tambores de guerra nos han devuelto a la memoria el sonido de la explosión de las bombas, y con ellas vuelve el ruido de los motores de explosión". Un retorno forzado que vuelve a poner sobre la mesa la importancia de un combustible cuya historia, lejos de terminar, sigue siendo decisiva en el rumbo del mundo.