La DGT avisa: si llevas así el carnet de conducir durante estas vacaciones, pueden no reconocer la documentación

Cuando llega el verano y las vacaciones invitan a recorrer Europa con el coche, muchos conductores confían en la comodidad de las aplicaciones móviles para llevar toda la documentación al día. Sin embargo, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha lanzado una advertencia clara: llevar únicamente la versión digital del carnet de conducir en la aplicación MiDGT puede no ser suficiente fuera de España. Este aviso llega tras una consulta recibida por Carlos Moreno ‘El Pulpo’ en su programa “Poniendo las Calles”, donde el experto en motor Alfonso García ‘Motorman’ explicó los detalles que conviene conocer antes de viajar.

La validez del carnet físico

La pregunta planteada por un conductor desde Barcelona fue concreta: “Me han dicho que para conducir por Europa no vale la aplicación MiDGT, ¿es esto cierto?”. Alfonso García fue rotundo en su respuesta. “La aplicación de la DGT, MiDGT, todavía no es reconocida por la mayoría de los países europeos. Por lo tanto, lo mejor y lo necesario es que viajes siempre con el carnet de conducir físico y en vigor”. La recomendación no solo incluye la conducción, sino también el alquiler de vehículos, ya que las agencias extranjeras pueden exigir el documento original.

Este detalle es importante porque la app MiDGT, que ha supuesto un gran avance para facilitar la vida a los conductores españoles dentro del territorio nacional, no tiene aún reconocimiento internacional. Por ello, la única documentación que garantiza legalidad y validez fuera de España es el carnet en formato físico. En la misma línea, la DGT insiste en que esta precaución es indispensable para evitar problemas o sanciones en caso de ser requerido por autoridades de otros países.

Además, Alfonso García añade otro aspecto relevante que a veces pasa desapercibido: “En países fuera de la Unión Europea y del espacio Schengen, del Espacio Económico Europeo, es necesario el permiso internacional de conducción, que deberás llevar junto al carnet español físico”. Esto significa que, para conducir legalmente en destinos como Reino Unido o Suiza, o en países no comunitarios, el permiso internacional es un requisito obligatorio. En la web oficial de la DGT se puede consultar cómo solicitar este permiso y la documentación necesaria para cada caso.

¿Y si planeas residir en el extranjero?

El experto ‘Motorman’ también advierte a quienes tengan pensado trasladar su residencia al extranjero que la normativa puede variar notablemente. “Si vas a vivir o residir fuera de España, puede que sea necesario registrar o canjear el permiso según las normas locales de cada país”, señaló en el programa. Esta gestión debe hacerse con anticipación y mediante los canales oficiales, para evitar que el permiso quede sin validez o que la persona tenga que enfrentarse a trámites complicados más adelante.

Por tanto, planificar bien la documentación es clave no solo para disfrutar de las vacaciones sin contratiempos, sino también para quienes proyectan estancias más largas fuera del país. La página de la DGT ofrece toda la información actualizada sobre permisos, homologaciones y requisitos para conducir en Europa y en el resto del mundo.

Esta recomendación de Alfonso García ‘Motorman’ se suma a otras precauciones habituales para el conductor viajero: llevar el carnet físico vigente, solicitar el permiso internacional cuando sea necesario y estar al tanto de las normativas específicas del país de destino. De esta forma, los conductores pueden evitar situaciones desagradables y sanciones que pueden arruinar las vacaciones o complicar la estancia.

En definitiva, la digitalización avanza y facilita muchos procesos, pero para conducir en Europa, “lo mejor y lo necesario es que viajes siempre con el carnet de conducir físico y en vigor”, como concluye el experto. No olvides esta recomendación y consulta siempre fuentes oficiales antes de emprender tu viaje.