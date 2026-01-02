Luis Ángel Duque ensalza al Getafe de Bordalás: "A mí, que la gente diga que el Getafe juega no sé cómo... Este equipo es un dolor de muelas del juicio"

En un momento determinado del partido de LaLiga que jugaron este viernes el Rayo Vallecano y el Getafe, en el que el marcador aún reflejaba el 0-0 inicial, el exentrenador y actual comentarista de Tiempo de Juego, Luis Ángel Duque, quiso hacer toda una alabanza al cuestionado estilo del equipo azulón que entrena José Bordalás: "El Getafe tiene mucho mérito", destacó.

Duque explicó que no son pocos los aficionados que hablan de fútbol y le ponen pegas al juego del Getafe: "me llega la gente diciendo que 'es que el Getafe juega no sé qué'", a lo que él responde con un sentido práctico.

En calidad de extécnico, pone en valor que el Getafe consiga todo lo que está sumando en esta temporada 2025/26 con los recursos de que dispone: "Si cumple con sus objetivos, y más con lo con lo que tiene, que no es menospreciar ni muchísimo menos a los jugadores, tiene un mérito tremendo".

En otras palabras. Para Luis Ángel Duque, "este equipo es un dolor de muelas del juicio" porque trabaja "mucho, muchísimo" y lleva la friolera de 20 puntos en 18 jornadas, "que tiene un meritazo, y hay que irlo sumando, ¿eh?".

DUQUE, SOBRE BORDALÁS: "SE DEJA TODO"

Para Duque, el gran causante de todo lo bueno que le está pasando al Getafe es su entrenador, José Bordalás.

Duque valora que Bordalás sea un entrenador muy entregado en cada detalle del trabajo: "Se deja todo en las planificaciones, en los entrenamientos, en los partidos..." y pide "valorarlo".

Su reflexión coincidió en un momento en el que el Rayo Vallecano no estaba teniendo un partido precisamente cómodo en el Estadio de Vallecas, "el Rayo, creo que técnicamente es superior al Geta, pero fijaos en lo que le está costando".

Por eso, lo que hace "el Getafe, para mí, tiene mucho mérito y me parece justo por lo menos que yo lo diga", concluyó.