"Una de las ciudades más complicadas para aprobar el examen de conducir en España es Las Palmas de Gran Canaria, la tasa media de aprobados es del 39 por ciento"

En el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, Carlos Moreno 'El Pulpo' y el experto en motor Alfonso García, conocido como 'Motorman', han analizado los datos sobre el examen de conducir en España. Aunque la cifra media de aprobados a nivel nacional se sitúa en el 50%, existen notables diferencias entre provincias, un factor que preocupa a muchos aspirantes que se enfrentan a una espera que puede durar meses.

Las ciudades más difíciles

Según un reciente análisis, Las Palmas de Gran Canaria se posiciona como una de las ciudades más complicadas para aprobar el examen práctico de conducir. La tasa media de aprobados en la isla es de apenas un 39 por ciento. Le siguen en dificultad las Islas Baleares, con un 42% de éxito, y las provincias de Huelva, Almería y Segovia.

Ayuntamiento de Alcañiz Alcañiz estrena su nueva aula de la DGT para el examen teórico del carnet de conducir

Donde es más fácil aprobar

En el lado opuesto, hay provincias donde las probabilidades de éxito aumentan considerablemente. Soria encabeza la lista de las más fáciles con un 60% de aprobados. Tras ella se encuentran Badajoz y Albacete con un 58%, mientras que Ávila y Castellón registran un 57% de éxito en la prueba práctica. Para muchos, obtener el carné se ha convertido en una odisea.

Las Palmas de Gran Canaria es una de las ciudades más complicadas para aprobar el examen de conducir"

Los datos del estudio confirman que la provincia canaria es un hueso duro de roer para los futuros conductores. De hecho, el propio análisis destaca que "Las Palmas de Gran Canaria es una de las ciudades más complicadas para aprobar el examen de conducir", un dato que refleja la exigencia en esta zona del país, donde aprobar se ha vuelto un gran esfuerzo para muchas familias.

Ayuntamiento de Calatayud Examen de conducir telemático

El examen teórico, más exigente

Por último, el experto 'Motorman' ha aportado un dato curioso y revelador sobre la parte teórica. En la última década, el examen teórico se ha vuelto más exigente, lo que ha provocado una reducción en el porcentaje de aprobados a nivel general en esta primera fase del proceso.