Carmen, joven de Logroño que ha recibido una ayuda imprescindible para sacarse el carné de conducir: "Estudiar fuera ya suponía un gran esfuerzo para mis padres"

El Gobierno de La Rioja ha autorizado una partida de 380.000 euros para ayudas destinadas a facilitar la obtención del carnet de conducir a los jóvenes de la región. Esta cifra supone un incremento de 40.000 euros respecto a la partida anterior. Gestionadas por el Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), estas subvenciones están dirigidas a personas de entre 17 y 30 años y tienen como objetivo mejorar su autonomía y oportunidades de acceso al mercado laboral. En el último ejercicio se registraron 1.532 solicitudes, lo que demuestra el impacto de esta medida.

Un alivio económico para las familias

Obtener el carnet de conducir supone un desembolso económico importante, que puede rondar los 1.500 euros en total. Este alto coste representa un obstáculo para muchas familias, por lo que las ayudas del IRJ son un apoyo fundamental, como relata Carmen, una joven enfermera que se ha beneficiado de la subvención.

Para la familia de Carmen, que ya realizaba un esfuerzo para costear sus estudios universitarios fuera de casa, la ayuda fue clave. "Fue de mucha utilidad, porque yo estudiaba fuera. Para mis padres, pues ya suponía un esfuerzo", explica la joven. Dado que muchos estudiantes no tienen ingresos propios, la subvención de casi 300 euros que recibió supuso una gran diferencia: "sí que fue un gran alivio para mi familia, pues poder contar con este apoyo mientras me sacaba el carné".

Clave para el futuro profesional

Más allá de la independencia personal, Carmen destaca la importancia del permiso de conducir como una ventaja profesional decisiva. En su campo, la enfermería, tener carnet le abre nuevas oportunidades laborales que de otro modo serían inaccesibles. La posibilidad de conducir es un requisito en muchos puestos de trabajo, y ella lo considera una pieza fundamental para su desarrollo.

Según sus propias palabras, el carnet es un factor diferencial. "Yo creo que, pues ya no solo como persona, que también te aporta mucha autonomía y mucha dependencia, pues también como jóvenes que vamos a empezar nuestra carrera profesional, pues puede ser una herramienta clave", afirma Carmen. "Yo soy enfermera y, pues tener el carnet, te abre puertas a servicios como enfermería domiciliaria o trabajar en comunitaria en áreas más rurales donde la población está más dispersa, pues puede ser una herramienta fundamental".

Alamy Stock Photo Un profesor de autoescuela da una orden a una alumna en el coche

Novedades y la visión de las autoescuelas

Fuentes fiables adelantan que la próxima convocatoria de estas ayudas traerá novedades importantes, entre las que destaca la ampliación de la franja de edad de los beneficiarios. Actualmente fijada entre los 17 y los 30 años, se espera que el límite superior se extienda, posiblemente hasta los 35 años, para dar respuesta a la realidad social y laboral.

José Antonio Rodríguez, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de La Rioja, valora muy positivamente estas ayudas, calificándolas de "importantísimas". Para él, suponen tanto una ayuda económica como "una ayuda moral" que sirve de "empujón" para que los jóvenes den el paso. Rodríguez confirma que se ha retrasado la edad media para obtener el permiso, ya que los jóvenes priorizan otros gastos o estudios.

Desde el sector, aconsejan no dejar la formación para el verano para evitar la "avalancha" de alumnos que se produce tras la EBAU. A día de hoy, la situación en La Rioja es muy buena, sin listas de espera para los exámenes teóricos o prácticos. Según Rodríguez, el tiempo medio para sacarse el carnet es de "dos, tres, cuatro meses" y el coste se sitúa de media entre los 1.000 y los 1.400 euros.