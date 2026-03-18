"La media de espera para poder sacarse el carnet de conducir en España es de cuatro a seis meses para hacer el examen práctico"

La espera media en España para hacer el examen práctico y obtener el carnet de conducir se sitúa ya entre los cuatro y los seis meses. Así lo ha explicado el experto en motor Alfonso García, 'Motorman', en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, presentado por Carlos Moreno 'El Pulpo'. Una situación que el especialista ha calificado de alarmante y que responde a la combinación de varios factores críticos que afectan tanto a profesionales como a aspirantes.

Una crisis que vacía las autoescuelas

Uno de los principales problemas es que "nadie quiere ser profesor de autoescuela", como se ha destacado en el programa. Alfonso García ha señalado que muchas empresas "se quejan de que se están quedando sin profesores, lo que les está obligando a asumir un número reducido de alumnos aspirantes al carné o, bien, a tener que, directamente, cerrar sus instalaciones". El resultado es que en la última década han cerrado casi 1.500 autoescuelas en nuestro país.

Este goteo de cierres pone en jaque el sustento de unas 35.000 familias que viven de las más de 8.000 autoescuelas que siguen activas en España. A la escasez de docentes se añade, además, la falta de examinadores de la DGT, un cuello de botella que alarga todavía más los plazos para poder examinarse. Este es un trámite que evoluciona, como demuestra la posibilidad de renovar el carnet de conducir gratis para ciertos colectivos.

Las listas de espera para hacer el examen práctico son cada vez más largas por la falta de examinadores

Los jóvenes ya no quieren conducir

Por si fuera poco, a la crisis estructural del sector se suma un cambio de tendencia social. "Los jóvenes ya no quieren, o bien, no pueden sacarse el carnet de conducir", ha afirmado 'Motorman'. Los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) confirman esta percepción de manera contundente, pues según el organismo, "casi la mitad de los menores de 34 años tienen permiso de conducir, el resto no".

Casi la mitad de los menores de 34 años tienen permiso de conducir, el resto no"

EFE/Jorge Zapata Un profesor de autoescuela observa a su alumna a través del móvil.

Este desinterés entre las nuevas generaciones, combinado con los problemas de personal en autoescuelas y en la administración, dibuja un futuro complejo para la formación vial en España. Una realidad que también se ve afectada por las normativas sobre qué conductores pueden seguir al volante, ya que la DGT no renovará el carnet de conducir a personas que consuman ciertos medicamentos.