Las autoridades de España recomiendan sistemas antirrobo analógicos: "Los robos de vehículos no paran de aumentar a pesar de los sistemas digitales"

La tecnología ha transformado la seguridad de los vehículos, pero parece no ser suficiente. A pesar de los avanzados sistemas digitales antirrobo, los robos de coches no solo continúan, sino que van en aumento. Ante esta situación, las autoridades de países como España y Reino Unido están recomendando volver a lo básico: los sistemas analógicos de toda la vida. Así lo ha explicado el experto en motor Alfonso García 'Motorman' en el programa 'Poniendo las Calles' de la cadena Cope, conducido por Carlos Moreno 'El Pulpo'.

Robos silenciosos en minutos

Hace años, la llegada de la electrónica antirrobo, con inmovilizadores y complejos sistemas de alta tecnología, prometía ser la solución definitiva. Sin embargo, la realidad es otra. 'Motorman' advierte de que "hoy, a pesar de ello, los delincuentes son capaces de robar un vehículo en cuestión de minutos sin hacer ruido". Son los conocidos como robos silenciosos. Los ladrones actúan de forma tan coordinada que las autoridades luchan constantemente contra redes organizadas, como la que recientemente fue desarticulada en Málaga.

Los delincuentes son capaces de robar un vehículo en cuestión de minutos sin hacer ruido"

Pixabay Imagen de archivo de pixabay

La conclusión de los expertos es clara: "los robos de vehículos no paran de aumentar a pesar de los sistemas digitales antirrobo". Esta situación se enmarca en un contexto donde el Ministerio del Interior ya ha confirmado cuáles son las marcas de coches que más robos sufren, lo que evidencia la magnitud del problema a nivel nacional.

La barra en el volante como disuasión

La recomendación principal de las autoridades es complementar la seguridad digital con un sistema antirrobo analógico. El más clásico y efectivo es la barra de bloqueo de volante, un invento popularizado en los años 80 que une el volante con los pedales. Según Alfonso García, este sistema vuelve a ser una potente medida disuasoria no solo contra el robo del vehículo completo, sino también de algunas de sus piezas.

Alamy Stock Photo Bloqueo del volante en un coche con volante a la izquierda

Y es que los ladrones no solo buscan el coche entero. 'Motorman' señala que también está de moda el robo de volantes, especialmente en coches premium como BMW, Audi o Mercedes. Un problema que se suma a otras sustracciones en auge como el creciente robo de catalizadores.

No hicieron otra cosa que doblar el volante y sacarla, y de paso, se llevaron el volante"

El propio experto compartió una experiencia personal para ilustrar la audacia de los ladrones. Hace años, en los noventa, le robaron en su Fiat Uno Turbo. "No hicieron otra cosa que doblar el volante y sacarla, y de paso dijeron, ah, pues, nos llevamos también el volante", relató. Una anécdota que demuestra que, aunque ningún sistema es infalible, la combinación de métodos analógicos y digitales sigue siendo la mejor estrategia para proteger nuestros vehículos.