Crece la alerta en Extremadura por el robo de catalizadores: una pieza de 600 euros que se sustrae en minutos

El robo de piezas de coches se ha disparado, con un componente como principal objetivo: el catalizador. Talleres y afectados han dado la voz de alarma ante una oleada de sustracciones que se ejecuta en cuestión de minutos y que deja una costosa factura de reparación.

Los catalizadores son elementos del sistema de escape que contienen metales preciosos, lo que los convierte en un botín muy codiciado en el mercado negro. Según Eduardo, de Talleres Aguilar, para los ladrones “es un dinero fácil”, ya que pueden llegar a vender cada pieza por una media de 300 euros.

Un robo de minutos, una reparación de 600 euros

El método es rápido y sencillo, ya que el catalizador se encuentra en el exterior del coche. Los ladrones solo necesitan un gato y una radial para hacerse con la pieza, una operación que completan en pocos minutos. Estas sustracciones, a menudo perpetradas por bandas organizadas que venden las piezas en el extranjero, dejan al propietario con una factura de reparación de unos 600 euros de media. Los coches tipo SUV e híbridos son los más vulnerables a este tipo de delito.

Pero el problema no se limita a las piezas. En Extremadura, el Ministerio del Interior notificó 169 robos de coches durante el último año, 2025. Esta situación ha generado dudas sobre la cobertura de los seguros, tanto en el caso del robo de una pieza como del vehículo completo.

¿Qué cubre realmente el seguro?

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Juan Ramón García, vocal de comunicación del Colegio de Mediadores de la provincia de Badajoz, subraya la importancia de diferenciar entre robo y hurto. El hurto implica un descuido y no hay fuerza ni intimidación, una distinción clave para las aseguradoras. La advertencia es clara: “en el automóvil lo que te roben no te lo van a cubrir”, afirma García, refiriéndose a los objetos personales sustraídos del interior.

Sorprendentemente, la solución puede encontrarse en el seguro del hogar. Algunas pólizas ofrecen cobertura para el robo fuera de la vivienda, lo que podría aplicarse a los objetos sustraídos de un coche si se cumplen las condiciones del contrato.

Por ello, el experto hace hincapié en la necesidad de revisar las condiciones de la póliza del hogar. “Preguntar los capitales que se cubren”, aconseja García. Señala que si existe intimidación o fuerza, se considera robo y la indemnización es mayor, por lo que es “importante eso en el seguro del hogar, para que te puedan cubrir esos posibles casos de robo fuera de la vivienda”.