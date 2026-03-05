El Líbano se vacía por los bombardeos: "El frío más grande es la guerra"

La imagen de Beirut y sus suburbios ha vuelto a ser la de los atascos kilométricos y las familias enteras esperando en las cunetas. Una estampa familiar para los libaneses como Rania, que compartía su hartazgo en los micrófonos de COPE: "Tengo medio siglo, 50 años, desde que nací en 1975, y es la guerra de los demás aquí, o guerras civiles". Esta situación se produce después de que Israel haya emitido una orden de evacuación para barrios enteros en las afueras de la capital, un aviso previo a una nueva oleada de ataques sobre el país, como puedes seguir en la última hora del conflicto.

Un éxodo masivo

Los bombardeos se concentran en el sur y el este del Líbano, donde el ejército israelí asegura haber atacado cerca de 250 objetivos de Hezbolá. Esta ofensiva ha provocado ya el desplazamiento de unas 100.000 personas que huyen hacia el norte, aunque no sin dificultades. "Mucha gente tiene miedo de alquilar a esta gente o de dar hogares a esta gente, porque no sabemos quién está escondiendo con ellos", explica una ciudadana, reflejando la desconfianza que se ha instalado en la población. La situación de los desplazados es crítica, como narra el testimonio de un desplazado en Beirut.

El frío más grande es la guerra

En el programa La Linterna, Ángel Expósito ha podido conversar con el padre Raymond, un religioso carmelita que vive en Kobayat, a unos 130 kilómetros de Beirut. El padre Raymond describe un panorama desolador, con "casi medio millón de personas esta noche que tenemos la temperatura de 4 grados, así es muy frío de noche y la gente está afuera". Este lado más humanitario del conflicto muestra la cruda realidad de los que huyen.

EFE Residentes desplazados se sientan en el suelo en Beirut, Líbano

Los desplazados se mueven hacia la Beca y hacia el norte, pero las fronteras con Siria no están abiertas, lo que complica la huida. "Esto va a ponernos en una nueva situación de acogida para estas personas y familias que sufren este frío, frío de amor y frío de ambiente", lamenta el religioso, antes de sentenciar que "el frío más grande es la guerra".

Acogida en mitad de las bombas

La labor humanitaria se centra ahora en la acogida. El padre Raymond trabaja en un colegio y una iglesia en Kobayat, preparados para recibir a quienes llegan. Destaca la convivencia que se vive en los centros educativos cristianos, que acogen a alumnos de todas las confesiones. "En nuestro colegio de Sidón el 100% de los niños son todos musulmanes", explica. "Los musulmanes están muy bien en los colegios cristianos por los valores y la acogida, y este calor del amor es una cosa muy buena para todos".

EFE Dos niños esperan en una furgoneta, en Beirut

Ante la pregunta de qué necesita el Líbano desde España, la respuesta del padre Raymond es clara: oración. "Podéis rezar para nosotros por la paz, porque muchas personas viven en un frío muy grande", afirma. "Las cosas materiales ahora no son muy importantes como esta afección". Él mismo recuerda cómo el afecto puede cambiar las cosas: "El amor puede segmentar muchas cosas buenas. El odio y las guerras no hacen bien". El conflicto suma ya más de 300.000 nuevos desplazados, que se unen al millón de los conflictos anteriores, dejando un país vaciado por el miedo y la violencia.