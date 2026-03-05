"La época del año en la que nos encontramos con la demanda de gasoil hace que haya subido muchísimo, hasta el punto de que están empezando a verse precios más caros que la gasolina"

El precio de los combustibles vuelve a estar en el centro del debate. La escalada de tensión en Oriente Medio, sumada a factores estacionales, ha provocado que el coste del gasóleo se dispare hasta superar al de la gasolina, una situación anómala que ya se refleja en los surtidores de todo el país. Así lo ha analizado la experta económica Pilar García de la Granja en el programa 'La Linterna' con Ángel Expósito, en un espacio de 'Clases de Economía' centrado en el impacto del conflicto en las gasolineras.

El Gobierno se prepara para un conflicto largo

El Gobierno ya admite que se prepara por si el conflicto en Oriente Medio se extiende en el tiempo. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado en el programa 'Herrera en COPE' que el Ejecutivo está vigilante ante la traslación directa que esta crisis tiene sobre los precios de los combustibles y la electricidad, que afecta tanto a transportistas y hogares como a la gran industria. Cuerpo afirmó que ya se está apoyando a las empresas españolas con "apoyo financiero, inteligencia económica y el apoyo de nuestras oficinas comerciales en Estados Unidos".

Sin embargo, la directora de 'Mediodía COPE', Pilar García de la Granja, se ha mostrado muy crítica con la gestión del Ejecutivo. La experta económica ha calificado la estrategia del ministro como de "ni una mala palabra ni una buena acción" y ha recordado que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, pidió "bajar el soflé con Estados Unidos", ya que se están poniendo en riesgo "miles de millones de euros en inversiones". García de la Granja ha cuestionado el apoyo del Gobierno mientras "ha subido el IVA a los productos de la cesta de la compra" y no ha deflactado la inflación del IRPF desde el año 2023.

DPA vía Europa Press Un conductor está llenando un tanque de gasolina en una gasolinera.

Mercados en vilo y la brecha entre gas y petróleo

La volatilidad es la palabra que mejor define el estado actual de los mercados. Las bolsas europeas han vivido una jornada de montaña rusa, con el IBEX 35 cerrando con pérdidas del 1,4% por el alza en los precios del petróleo y del gas. La periodista Marta Ruiz ha explicado que, aunque ambos suben, lo hacen a un ritmo muy diferente: el gas TTF holandés, referencia en Europa, se ha disparado un 60% desde el inicio de la guerra, mientras que el petróleo Brent ha subido cuatro veces menos.

Esta brecha se debe a varios factores. Por un lado, los países exportadores de crudo dependen menos del estrecho de Ormuz gracias a los oleoductos. Además, la logística del gas es mucho más compleja, como ha señalado el experto en energía Roberto Cavero: "Metaneros, flota muy específica y cara, tanques criogénicos, sistemas de seguridad y operaciones complejas. No puedes reemplazarlos rápido si se moviliza por riesgo y seguros". A esto se suma que las reservas mundiales de crudo son superiores a las de gas, que en Europa se sitúan en un 30%.

Alamy Stock Photo Los surtidores de gas para diésel y gasolina están listos para ser utilizados en la gasolinera portuguesa Galp en Alicante.

La situación se complica con la amenaza de Vladimir Putin de recortar los contratos de exportación de gas natural licuado a Europa, que tiene prohibida su compra a partir del próximo año. Este movimiento es clave, ya que Estados Unidos se ha consolidado como líder en producción de gas natural licuado, del que España depende en un 40%, mientras que un 30% proviene de Argelia.

Situación límite en las gasolineras

Javier de Antonio, presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), ha confirmado la gravedad de la situación. Según De Antonio, el conflicto en Oriente Medio ha generado una enorme tensión que se une a la alta demanda de gasóleo para calefacción. "La época del año en la que nos encontramos con la demanda de gasoil hace que haya subido muchísimo, hasta el punto de que están empezando a verse precios del gasoil más caros que el de la gasolina", ha explicado. El incremento ha sido drástico: "Estamos hablando que de viernes a viernes el producto ha subido 25 céntimos aproximadamente", lo que pagará el ciudadano de a pie será una factura cada vez mayor.

Aunque De Antonio descarta un riesgo de desabastecimiento generalizado, sí admite que se están produciendo "cuellos de botella" por la alta demanda de pedidos. Ante la posibilidad de que el Gobierno vuelva a intervenir los precios como en 2022, el sector reitera su petición: "Que reduzcan, que supriman los impuestos especiales, y entonces bajaría el precio radicalmente". Recuerdan que con la anterior bonificación se vieron "forzados" a adelantar un dinero que supuso un gran esfuerzo financiero para muchas pymes, y cuyo reembolso generó problemas.

Finalmente, el presidente de la CEEES ha revelado que las estaciones de servicio no están repercutiendo la totalidad de la subida a sus clientes, pero advierte de que es una situación insostenible. "Mientras que hay subidas en el producto de un 40% en el gasóleo y del 9% en las gasolinas, la media de subida en el poste está siendo de 6, 7 puntos en el gasoil y 3 en la gasolina", ha detallado. Con la incertidumbre actual, no se puede descartar que el precio de los combustibles alcance los 2 euros el litro, en una semana negra para las estaciones de servicio si la tendencia no cambia.