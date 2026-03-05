En solo dos días, unas 100.000 personas han huido de Teherán: "No aprendemos de la Historia, y siempre estamos condenados a repetir los mismos errores"

La escalada de hostilidades en Oriente Medio ha provocado una nueva crisis humanitaria, con un éxodo masivo dentro de las fronteras de Irán. Según ha explicado Tarik Argaz, responsable de comunicación de ACNUR, en el programa 'La Linterna' de COPE, la situación en Irán es 'tremenda', con unas 100.000 personas que han huido de Teherán en solo dos días en busca de zonas más seguras dentro del país. Desde Ammán (Jordania), Argaz sigue con "gran preocupación" los acontecimientos.

No aprendemos de la Historia, y siempre estamos condenados a repetir los mismos errores"

El responsable de comunicación de ACNUR lamenta que la historia se repita "a costa de vidas humanas". En su intervención, ha subrayado la tristeza que produce esta realidad: "Hay decenas de miles de personas que están perdiendo la vida por conflictos que no tienen ningún sentido". Argaz afirma que "cualquier vida que se pierda por un conflicto que no tiene mucho sentido es muy penoso", un drama que desde la agencia de la ONU para los refugiados viven "día a día".

Una región al límite

La situación actual se suma a un contexto ya muy complicado en la región. "Estamos hablando de un área que ya acoge a casi 25 millones de refugiados y desplazados internos", ha señalado Argaz. La reciente escalada de tensión ha forzado a 330.000 personas a desplazarse de nuevo, muchas de ellas por segunda o tercera vez.

EFE Un hombre iraní coloca la bandera nacional de Irán entre las ruinas de una estación de policía dañada en el centro de Teherán, Irán.

Un ejemplo de estos movimientos es el de la frontera entre Líbano y Siria, donde unas 37.000 personas han cruzado desde el Líbano hacia territorio sirio tras los ataques israelíes. Argaz ha destacado la ironía de este flujo, recordando que hace pocos años el movimiento era a la inversa, con miles de sirios buscando refugio en el Líbano.

Éxodo interno en Irán

En el epicentro del conflicto, "la situación es es tremenda, es muy difícil", ha insistido Argaz. Aunque se estima que 100.000 personas han abandonado Teherán, por ahora "no se ha observado ningún flujo transfronterizo fuera de lo común". ACNUR, en un contexto de tensión internacional, mantiene personal en puestos fronterizos para detectar cualquier cambio y poder prestar apoyo.

Estamos en un período donde hay más conflictos más que nunca en toda la historia"

EFE Personal médico retira un cuerpo tras un ataque a un edificio en la plaza Enghelab de Teherán, Irán.

Este conflicto se enmarca en una crisis global sin precedentes. En todo el mundo, la cifra de desplazados y refugiados alcanza los 117 millones de personas, un número que "desafortunadamente, cada año va creciendo". Argaz ha dibujado un panorama desolador, con personas que llevan "10, 15, 20 años" en un campamento de refugiados, con sus vidas "paradas" y con el único sueño de que sus hijos "puedan tener una suerte mejor".

A pesar de que "las cosas van a peor", Argaz ha querido compartir un ejemplo esperanzador. "Hemos visto el año pasado un ejemplo que ha sido novedoso, que es el ejemplo de Siria, donde más de 3 millones de personas refugiadas han podido volver a Siria, reconstruir su país y empezar una nueva vida". Un caso positivo que desde ACNUR esperan que se repita en otros lugares del mundo.