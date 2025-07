Rumbo al Jubileo de los Jóvenes: cómo prepararte para el gran encuentro en Roma

“A ustedes, jóvenes, les digo: ¡los espero dentro de un mes y medio para el Jubileo de los jóvenes!”, expresó el Papa León XIV el pasado domingo 15 de junio, durante su mensaje en la Plaza de San Pedro. Con esta invitación, el Pontífice dio el impulso final a los preparativos para uno de los eventos más esperados del Año Santo: el Jubileo de los Jóvenes, que se celebrará en Roma del 28 de julio al 3 de agosto de 2025.

Ante la pregunta de cómo puede un joven prepararse para asistir a este gran evento, la respuesta es clara: prepararse también interiormente. Para ello, compartimos algunas oraciones que pueden ayudarte en este camino, para vivir el Jubileo, como señalan desde la página web del Jubileo: "con un corazón dispuesto, abierto a la gracia de Dios, y con el deseo de encontrarse verdaderamente con Cristo y con los demás peregrinos que llegarán a Roma desde todas partes del mundo".

Que nuestro objetivo sea el Infinito, no el finito. Que e star siempre unidos a Jesús sea nuestro proyecto de vida.

Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu Reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio que fermenten la humanidad y el cosmos, en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva, cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del Jubileo reavive en nosotros, Peregrinos de Esperanza , el anhelo de los bienes celestiales y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos.

Oración del papa san Juan Pablo II por los jóvenes

Oh, Señor Jesucristo, en este lugar que conociste

y amaste tanto,

escucha a estos corazones

jóvenes y generosos.



Sigue enseñando a estos jóvenes

la verdad de los mandamientos

y de las bienaventuranzas.



Haz que sean testigos gozosos de tu verdad

y apóstoles convencidos de tu reino.

Permanece siempre junto a ellos, especialmente

cuando seguirte a ti y tu Evangelio sea difícil y exigente.

Tú serás su fuerza, tú serás su victoria.



Oh, Señor Jesús,

tú has hecho de estos jóvenes tus amigos:

mantenlos siempre junto a ti.

Amén