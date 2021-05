La respuesta de Javier Dávila a Pablo Díaz cuando estuvo a punto de llevarse el bote de 'Pasapalabra'

'Pasapalabra', el concurso líder de Antena 3, por fin ha vivido uno de los momentos más emocionantes de las últimas semanas en la lucha entre Pablo Díaz y Javier Dávila quese quedó a una respuesta de llevarse el bote en el concurso presentado por Roberto Leal.

Tras lograr el pasado viernes su noveno empate, el concurso comenzaba sin la prueba de “La silla azul”. En esta ocasión, ambos concursantes se volvían a enfrentar al rosco y era Pablo quién tenía un mejor arranque en esta última prueba.

Sin embargo, a lo largo de la prueba de ‘El Rosco’ ya se podía ver que Pablo estaba desanimado y llegó a fallar 2 respuestas, una de ellas sobre la música, lo que debería ser un tema bastante asequible para el campeón de Pasapalabra.





A una respuesta del bote

Javier Dávila supo aprovechar los errores de Pablo y completó 24 aciertos, quedándose a una de 1.570.000 euros. La letra S ha sido, en esta ocasión, la letra que no consiguió acertar el rival de Pablo Díaz.

La respuesta que no logró acertar Javier

“Con la S, el nombre del personaje de cómic que es un robot que acompaña al superhéroe Booster Gold en sus aventuras” era la pregunta que lanzaba Roberto Leal al concursante salmantino. Tras decir varias veces Pasapalabra, Javier decidió decir un “nombre que le sonaba a robot” pero no logró acertar.

El mismo Pablo Díaz, al ver que ya no podía jugar, le deseó la suerte a Javier consciente que si su rival hubiese acertado la respuesta ambos no habrían vuelto a jugar en el concurso presentado por Roberto Leal.

Asimismo, el rival de Pablo Díaz confesó que, si ganase el bote, no tenía muchas ideas sobre en que utilizarlo, pero lo que sí gustó a los espectadores fue cuando Javier confesó que, seguramente, una parte del bote lo habría utilizado en “cuidar de la gente”.





Javier Dávila, muy emocionado ante el posible bote

Justo antes de responder, Roberto Leal le recordó que se encontraba a una respuesta de llevarse el tan esperado bote y Javier se mostraba realmente muy emocionado. “Estas cosas yo no me las merezco porque Pablo lleva aquí mucho tiempo y yo soy un poco neófito y no estoy acostumbrado”.

Se denomina como neófito o neófita a la persona que se inicia en una religión. Antiguamente en el catolicismo se denominaba como neófito a aquellas personas que se iniciaban en la religión, por ejemplo, los nuevos bautizados o los recientes postulados para ser sacerdotes.

Por ello, en la Iglesia católica el novicio era considerado como el neófito por ser el individuo que se iniciaba en la vida religiosa y espiritual. Esta persona debía aprender muchos términos y costumbres religiosas tras un período de prueba llamado noviciado.