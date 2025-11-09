La Dedicación de la Basílica de Letrán

Hoy es Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario. El tema de la Vida Eterna se centra en el Evangelio donde unos saduceos de los que niegan que no hay resurrección, se acercan a Cristo para plantearle el caso de una mujer que se casó siete veces tras enviudar en cada vez que contrajo matrimonio. La pregunta final es de quién será tras la resurrección de la carne.

El Maestro les contesta y les ataca en su error de negar la resurrección. También en este día, conmemoramos la Dedicación de la Basílica de El Salvador, también llamada de San Juan de Letrán. Ella es la catedral del Papa en la que, al tomar posesión, se muestra como Pastor de Roma y de la Iglesia Universal.

De ahí la importancia de este día. El nombre de Letrán se debe al Palacio que allí tenían los Laterani, a quienes la autoridad imperial confiscó sus bienes, pasando estos a la esposa de Constantino. También dice la historia que este emperador contrajo la lepra.

Al ser curado por San Silvestre, entrega los terrenos para construir una gran Basílica que también se llama “constantiniana”. Este nombre viene en honor de Constantino, el Emperador que aprobó el Edicto de Milán y decretó la libertad de culto.

Otras dos celebraciones destacan en este día. Una es Nuestras Señora La Real de La almudena, Patrona de Madrid, que fue descubierta al caerse un muro que después albergó el Madrid de los Austrias. Esto tuvo lugar en el año 1085. Y coincidiendo con esta jornada también es el Día de la iglesia Diocesana.