El día que Mercedes Milá se quedó sin palabras tras la oración de una monja en el plató de TVE: "Es hermoso"

Entre marzo y abril de 1984, TVE emitía la miniserie 'Teresa de Jesús', que relataba la vida de la religiosa. Una mujer adelantada a su tiempo que fundó la orden de las Carmelitas Descalzos. Una serie que estuvo dirigida por Josefina Molina y protagoniza, en el papel de Teresa de Jesús, por Concha Velasco.

Tras la emisión de la serie, la periodista Mercedes Milá entrevistó en el programa nocturno que por aquel entonces presentaba en TVE, 'Buenas noches', a la Priora del Carmelo de Mataró (Barcelona), la Hermana Cristina Kaufmann. Fue el 10 de mayo de 1984. El objetivo era conocer la opinión de las Carmelitas sobre la serie que semanas antes se había emitido, y que alcanzó un gran éxito de audiencia.

“Hemos visto la serie con muchísimo interés. Normalmente no vemos la televisión”, manifestaba la la Carmelita a Mercedes Milá, quien comenzó la entrevista preguntando si en el convento habían seguido la serie.

En líneas generales, Cristina Kaufmann quedó muy contenta con el resultado de 'Teresa de Jesús' y con la interpretación que de la santa abulense hizo la actriz Concha Velasco: “Estamos contentas pero algunas cosas se quedaron cortas o poco dibujadas. Faltaba por ejemplo reflejar cómo el verdadero protagonista en la vida de Santa Teresa era Jesucristo, lo que es difícil mostrarlo en una película. Como mujer y persona de su tiempo, se le ha cerrado mucho en el ambiente monjil de su convento. No se ha visto mucho su gran interés por Las Indias”

La percepción de la Carmelita Descalzo sobre Santa Teresa de Jesús

Mercedes Milá preguntaba a la religiosa Carmelita cuál era su visión sobre la figura de Santa Teresa de Jesús. En su respuesta, Cristina Kaufmann la definía como una mujer con”una capacidad enorme para captar lo religioso. Tenía una preparación nada normal para la época. Conoce a Dios en Jesucristo, y a Jesucristo se le conoce a través del Evangelio, que es capital para ella. Quiere vivir el Evangelio con radicalidad, con las raíces desde el fondo de su ser”.

Asimismo, hace 37 años Kaufmann (fallecida en 2006 víctima de un cáncer) definía a la fundadora de su orden como“una mujer muy libre y obediente, lo que parece un antagonismo pero no lo es.Tenía una libertad que le venía de Dios y sabía que lo demás era relativo. Pero tiene conflictos. Cuanto más se ama a la Iglesia y se viva en ella, se sufre más por ella. Ella va a la verdad profunda de las cosas, de las personas y de los acontecimientos”.

Lo que menos agradó a la monja de clausura, sin duda, fue cuando en el último capítulo de la serie descuartizaban a la santa, lo que a su juicio resultaba innecesario: “Lo comentamos en la orden con un historiador amigo nuestro, y nos decía que tal vez la serie quería resaltar que, incluso después de muerta, Santa Teresa tenía que sufrir”.

Sobre el legado que dejó Santa Teresa de Jesús en vida, destacan las 15.000 cartas que escribió en vida, aunque tan solo se conservan unas 450: “Muchas se quemaron y se perdieron. A los censores les parecía que no encajaba en la idea que tenían de Santa Teresa algunas cartas en las que ella misma expresaba cómo era ella, sus miedos, sus consuelos, sus aspiraciones, alegrías...y les parecía impropias de una santa de pedestal”, explicaba hace 37 años Cristina Kaufmann.





La oración de Cristina Kaufmann en pleno directo

Durante la conversación, Mercedes Milá hacía alusión aquel 10 de mayo de 1984 sobre el día a día en el interior de un convento y lo que implicaba llevar una vida de clausura y oración. Una vida dura, como reconocía la Priora del Carmelo de Mataró.

“Se necesita una gran capacidad de imaginación para esta vida porque es siempre lo mismo: oración, trabajo y convivencia. La vida con Dios te enseña que tú no eres la misma hoy que mañana. Y el huerto hoy no es igual que en invierno. Hay variaciones, por eso necesitas un equilibrio emocional fuerte”, afirmaba.

Mercedes Milá quedaba impresionada por el razonamiento de la Hermana Kaufmann. Incluso durante unos segundos puso un ejemplo de oración, en pleno plató televisivo: “Siempre depende de lo que te inspite o del momento en el que estés”.

“Me encuentro aquí contigo y estamos delante de Dios. Y Dios nos ve. Tu nos ves. Y tu Dios, que eres la verdad, buscamos en ti la verdad, la alegría y la libertad. Tú nos oyes, pero tu callas ante nuestras palabras y antes nuestras preguntas. Ante la muerte y ante la vida, ante nuestras luchas tú callas. Y nos es difícil aceptar esto. Pero tu nos has dicho una palabra. Todo en Jesús es el Evangelio. Conocemos el Evangelio, pero no sabemos vivir como lo hizo Jesús. Él hacía siempre lo que tu querías. Enséñanos a vivir como vivió Jesús”

“¿Así sería todo el tiempo, hay momentos de más intensidad con Dios? ¿Es en esa intensidad cuando descubrimos esos estados místicos?” Preguntaba una joven Mercedes Milá a la religiosa: “Sí, claro, en la oración, como en cualquier encuentro con una persona, hay momentos de intensidad y de normalidad. En la oración es lo mismo. Lo místico es cuestión de fe, no se explica desde la razón”, remarcaba.

El poema de Santa Teresa que dejó impresionada a Mercedes Milá

Sobre su vocación, Cristina Kaufmann, que era natural de Suiza, detalló que surgió cuando era una niña de 13 o 14 años, cuando vio un retrato de El Greco, el de una Mater dolorosa: “Me impactó aquel rostro y aquella mirada del orante. Era una profecía de que esta sería mi vida como orante. Me tenía intrigada, y más tarde leí a Santa Teresa y pensaba que si ser monja es ser como ella, pues me gustaría. Entonces vine a España con veinte años, a Barcelona, y tuve ocasión de conocer el Escorial y Toledo. Me impresionó más El Escorial y ver la celda de Felipe II que el Vaticano, al menos para mi fe”, confesaba en 'Buenas noches' de TVE.

Para concluir, la monja Carmelita revelaba a la periodista que nunca se planteó colgar el hábito, y recurre a uno de los poemas de Santa Teresa de Jesús en la que expresa que teniendo a Jesús de tu lado, no hay preocupación posible.

Nada te turbe, nada te espante,

todo se pasa, Dios no se muda.

La paciencia todo lo alcanza.

Quien a Dios tiene, nada le falta.

Solo Dios basta.





La biografía de Cristina Kaufmann

Nació en el año 1939 en la localidad suiza de Baden, en el seno de una familia numerosa. Tuvo siete hermanos. Su infancia transcurre en un ambiente sencillo y sobrio, pero marcado por una profunda educación cristiana.

Tras cursar sus estudios universitarios, siente la llamada de Dios y decide ingresar en el Carmelo, pero en España, en la tierra de Santa Teresa de Jesús. Tras un periodo de discernimiento y dos visitas a Barcelona, en el mes de marzo de 1964 ingresa en el monasterio de La Inmaculada Concepción de Mataró.

Su lema era "vivir en obsequio a Jesucristo", como reza la regla del Carmelo. Y en el Carmelo desarrolló como una persona entrañable y fraternal. Era sencilla en el trato, amable, cercana a todo sufrimiento, dolor o alegría, creadora de relaciones fraternas y de fascinación por Dios.

Hablaba cinco idiomas y siempre fue una mujer apasionada por la cultura. Solía decir que sus aficiones eran el diálogo ininterrumpido con Dios, el convivir con las hermanas, la lectura y la música.

En sus escritos refleja ser y sentirse “hija de la Iglesia en el Carmelo y, por el Carmelo en Jesús y por Jesús". Falleció el 18 de abril de 2006 a los 67 años de edad, víctima de una larga enfermedad. Sus allegados afirmaron aquellos días que, antes de morir les dijo: “Os quiero mucho, quisiera deciros muchas cosas, pero no tengo fuerzas. Os dejo una sola palabra: Dios es amor. Soy muy pobre, me siento pobre, pero tengo a Dios y os doy a Dios'".